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日本疫情嚴峻　重症醫嘆：聽日首相「這宣示」就知難收拾

編輯中心/綜合報導

2021-01-06 18:56:28

▲日本新冠肺炎疫情升溫，東京都內的一所都立高中包含41名學生在內共有45人確診，學校臨時停課。這是東京都立學校首度發生群聚感染。資料照非本人。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本新冠肺炎疫情升溫，引發外界關注。（圖／美聯社／達志影像）
日本新冠肺炎疫情升溫，今（6）日東京單日新增確診人數達到1581人，創下新高。而12月以來已有56位感染者在自家居家隔離時猝死，據《NHK》報導，日本政府將在明日針對首都圈1都3縣（東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）發布緊急事態宣言，加強防疫力度。對此，胸腔重症醫蘇一峰直言，當日本首相菅義偉在新年宣示要辦奧運時，「就知道疫情難以收拾了」！
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蘇一峰醫師今日在臉書連續發文評論日本疫情，透露自己前一陣子就說日本疫情很嚴重，當時還有網友反駁他言過其實。而如今的發展證明了，蘇一峰醫師當初的看法是對的。蘇一峰醫師表示，自己不會急著去反駁不同意見的人，但是專家本就擁有預先判斷的專業能力。
而蘇一峰醫師是如何預見日本疫情嚴峻呢？蘇一峰醫師指出，「虧待醫療人員的國家，用道德束縛醫療人員站上疫情第一線，結果是疫情失控醫療防線潰敗...死亡率增加，重症患者爆滿，醫療人員逃離第一線，許多人無法就醫在家等死…當日本首相新年宣示要辦奧運的決心時，就知道疫情難以收拾了！」

▲蘇一峰發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰醫師臉書）
▲蘇一峰發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰醫師臉書）
隨後蘇一峰醫師又有感而發，「辦奧運是執政者的榮耀，只是這榮耀要拿多少人命去換？打本國研發疫苗也是執政者的榮耀，但要用多少人命來換？全世界大量醫護人員在疫情中犧牲，不少執政者選擇視而不見，忙著把防疫功勞歸給自己，繼續壓榨踩著醫護人員往上爬...」網友也紛紛在底下留言回覆說，「日本奧運辦下去，全世界大亂，選手村直接改醫院病房都不夠」、「日本這次真的荒腔走板！為了辦奧運賭上全國醫療人員的辛勞⋯⋯真的無言」、「菅義偉的三支箭，射出疫情爆發」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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