日本疫情嚴峻　重症醫嘆：聽日首相「這宣示」就知難收拾

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而蘇一峰醫師是如何預見日本疫情嚴峻呢？蘇一峰醫師指出，「虧待醫療人員的國家，用道德束縛醫療人員站上疫情第一線，結果是疫情失控醫療防線潰敗...死亡率增加，重症患者爆滿，醫療人員逃離第一線，許多人無法就醫在家等死…當日本首相新年宣示要辦奧運的決心時，就知道疫情難以收拾了！」
隨後蘇一峰醫師又有感而發，「辦奧運是執政者的榮耀，只是這榮耀要拿多少人命去換？打本國研發疫苗也是執政者的榮耀，但要用多少人命來換？全世界大量醫護人員在疫情中犧牲，不少執政者選擇視而不見，忙著把防疫功勞歸給自己，繼續壓榨踩著醫護人員往上爬...」網友也紛紛在底下留言回覆說，「日本奧運辦下去，全世界大亂，選手村直接改醫院病房都不夠」、「日本這次真的荒腔走板！為了辦奧運賭上全國醫療人員的辛勞⋯⋯真的無言」、「菅義偉的三支箭，射出疫情爆發」。（編輯：倪浩軒）
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