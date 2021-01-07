房市／板橋重慶路中古大樓比新屋每坪低15萬 交易熱絡
財經中心／綜合報導
2021-01-07 08:00:00
板橋重慶路以中古屋為主，卻在去年當中有4個月上榜板橋熱門交易路段，究其吸引人之處，在地房仲指出，重慶路兩端分別近府中商圈，有捷運、商店等機能，另一端則靠近遠東通訊園區，加上中古大樓每坪較鄰近新屋約低15萬，成吸引購屋族的誘因。
依板橋地政事務所最新統計，去年11月份房地交易熱絡街道，排除新案集中交屋的因素，前五名依序是重慶路、文化路一段、莊敬路、四川路二段、民生路三段，其中重慶路在因交易熱絡而一年有4個月都上榜。重慶路從捷運府中站延伸至接近中和、土城一帶的重慶國中區域，以中古屋居多。信義房屋板橋亞東店店長施權祐表示，重慶路至忠孝路交叉路口為府中商圈，該區域有許多小型套房物件，因商業機能完善、離捷運站路程10分鐘，移轉量較高。而過忠孝路的重慶路區域，近重慶國中、中和、土城交界處，施權祐進一步表示，近期因遠東通訊園區發展逐步到位，園區員工除了在亞東醫院捷運站周邊找房，也會至離捷運站路程20分的重慶路看屋，今年以來重慶路的中古大樓單價在每坪35萬上下，相較鄰近區域的新大樓每坪單價50萬親民不少。