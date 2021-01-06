外送披薩被偷吃？她崩潰哭喊「是多餓」 網一數秒解真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 22:51:35
近年來美食外送相當受歡迎，不少懶人只要在家中點餐，美味的熱食就會送到家門口。對此，就有網友抱怨，心血來潮叫了披薩外送，請外送員放在一樓再取餐，沒想到回家打開時裡面竟缺了一塊，讓她忍不住直呼「到底有多餓啦！就當我請你吃的好啦！」貼文也引起網友討論。
原PO在《爆怨2公社》表示，自己叫了披薩外送，並請外送員將披薩放在一樓大廳，因為拿到當下沒打開，所以回到家才發現披薩缺了一塊，這讓她忍不住說「這到底是被偷吃了？還是怎樣？總之我沒追究，只覺得無奈」。原PO猜測，由於大樓內人來人往的，因此外送員、住戶、清潔阿姨或管理員都有可能偷吃，雖然她不想追究，也不想麻煩人家調閱監視器，但心中還是不太舒服「只覺得你到底有多餓啦！就當我請你吃的好啦！」
許多網友也紛紛回應，「食材被動過我不敢吃，妳敢吃嗎？」、「我也覺得你應該要去調監視器耶，這次只是披薩，下次缺少的就不知道是什麼了」、「這我就不敢再吃了」、「當作被地基主拿走好了」、「就這樣被偷吃，也是滿虧的」、「傻眼欸，真的有人偷吃嗎」、「想起一個水餃不見的老笑話，趕快檢查有沒有一片黏在蓋子上」。不過，也有網友一數就了解真相，「其實只是走位，間隔兩片的起司是連在一起的，不是分開，而且數起來是雙數，被偷吃應該是單數」、「不知道我看的對不對，但我數起來是10片」、「看起來，照著切，我也是數10片」、「只是走位啦，別擔心」、「正常是切10片，可能是送的時候晃到」。（編輯：許智超）