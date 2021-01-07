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房市／三房總價600萬　藍領族撐起南桃園

財經中心／綜合報導

2021-01-07 08:30:00

▲鄰近平鎮工業區的南勢重劃區，許多工業區的員工選擇在此購屋。（圖／NOWnews資料照）
▲鄰近平鎮工業區的南勢重劃區，許多工業區的員工選擇在此購屋。（圖／NOWnews資料照）
桃園為製造業工廠集中地，舉凡中壢、平鎮和楊梅工業區等，就業人員穩定成長，因人口紅利，穩定支撐南桃園房市。
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根據桃園市政府經濟發展局統計，台灣五百大製造業有三分之一在桃園設廠，轄內更有32個工業聚落，不僅帶來就業機會，也為區域房市帶來自住需求，其中位於南桃園的中壢工業區與平鎮工業區，正面影響內壢與平鎮當地房市，楊梅的幼獅工業區要擴大第二期，將帶進更多就業人口。
信義房屋平鎮店副店長宋律吾分析，中壢工業區周邊的社區大樓，因工業區就業人員穩定購買需求，支撐房價；而以平鎮區南側的南勢重劃區為例，當地若是沒有平鎮工業區，就是軍營加上老眷村，多是舊透天厝分布，工業區的就業人口為當地居住人口注入活水，也帶動區域建設與房市的發展。

宋律吾進一步說明，以信義房屋平鎮店為例，有一半的成交量與工業區員工有關，比如說有些電子業主管需固定林口、平鎮兩邊產線巡視，若是同樣有居住需求，在林口買三房總價需1500萬，在平鎮買三房僅需600-700萬，房價相對好入手。

或是夫妻2人其中一方在工業區上班，也是在當地的購屋因素之一，工業區的作業員收入4萬多，薪資稍高一點的工程師年薪80至100萬，多數會選擇存錢就近買房。
此外，南桃園的工業區還有楊梅的幼獅工業區，幼獅工業區至埔心車站生活圈，車程最快僅需5分鐘，住商不動產楊梅華府DC加盟店店長唐振生表示，幼獅工業區過去僅有一期，因當地工廠老闆傾向蓋宿舍或租屋給員工住，因此工業區的員工對區域房市影響不大，不過今年因桃市府規劃幼獅工業區二期，共有146公頃，因此埔心車站周邊詢問度變高；楊梅房價每坪13至15萬，三房含車位總價約600至700萬。
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