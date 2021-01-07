房市／三房總價600萬　藍領族撐起南桃園

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信義房屋平鎮店副店長宋律吾分析，中壢工業區周邊的社區大樓，因工業區就業人員穩定購買需求，支撐房價；而以平鎮區南側的南勢重劃區為例，當地若是沒有平鎮工業區，就是軍營加上老眷村，多是舊透天厝分布，工業區的就業人口為當地居住人口注入活水，也帶動區域建設與房市的發展。
宋律吾進一步說明，以信義房屋平鎮店為例，有一半的成交量與工業區員工有關，比如說有些電子業主管需固定林口、平鎮兩邊產線巡視，若是同樣有居住需求，在林口買三房總價需1500萬，在平鎮買三房僅需600-700萬，房價相對好入手。
或是夫妻2人其中一方在工業區上班，也是在當地的購屋因素之一，工業區的作業員收入4萬多，薪資稍高一點的工程師年薪80至100萬，多數會選擇存錢就近買房。
此外，南桃園的工業區還有楊梅的幼獅工業區，幼獅工業區至埔心車站生活圈，車程最快僅需5分鐘，住商不動產楊梅華府DC加盟店店長唐振生表示，幼獅工業區過去僅有一期，因當地工廠老闆傾向蓋宿舍或租屋給員工住，因此工業區的員工對區域房市影響不大，不過今年因桃市府規劃幼獅工業區二期，共有146公頃，因此埔心車站周邊詢問度變高；楊梅房價每坪13至15萬，三房含車位總價約600至700萬。