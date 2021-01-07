房市／打房對高雄楠梓無效 依舊是首購天堂
財經中心／綜合報導
2021-01-07 18:30:00
央行去年12月初祭出信用管制措施，但高雄楠梓以親民房價取勝，吸引自住首購族，買氣未受壓抑；在地房仲指出，楠梓房價2年來雖有顯著漲幅，但700至800萬左右仍能買到3房平面車位，仍是「首購天堂」。此外，近期三角窗店面產品詢問度大增，成置產客新標的。
高雄市地政局日前公布2020年12月買賣移轉棟數，與11月相較，楠梓區月增率33%，與2019年12月相較，年增率更達77%。若以去年全年移轉棟數來看，3585棟則居全高雄市第四名，買氣頗為暢旺。信義房屋楠梓店主任簡怡仁指出，楠梓房市交易熱度高主要原因，包括重劃區吸引建商積極獵地推案，房價雖有漲勢，但仍相對市區親民，被視為「首購天堂」，能吸引首購自住客買進。
簡怡仁進一步說明，重劃區內以屋齡10年內物件為主力，2年來房價漲勢顯著，2房不含車位，前年450萬左右可以買到，如今約需500萬左右，3房平面車位目前則需700至800萬，但因仍較市區親民，總價考量下，仍能吸引首購自住客移入。其次，因台灣新冠肺炎疫情穩定，市場熱錢多，使當地置產型標的如三角窗店面詢問度高，簡怡仁觀察，楠梓的角店也受置產客青睞，如高大特區內的透天，若是位於三角窗店面，整體投報率約3.1%。