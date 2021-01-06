影／110年幸福餐券好安心　美好彰化守護你

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寒假即將來臨，彰化縣政府單心弱勢學童寒假期間沒有營養午餐的供應，會影響學童的營養照顧，彰化縣長王惠美今（6）日宣布，已經與五大超商及超市合作，提供餐點須含國健署「每日飲食指南」三要素，發送幸福餐券給 1萬868位學子，同時加碼送優惠，50元餐券可兌換55至60元優質套餐或便當。

▲110年寒假幸福餐券陽光送暖活動由和美和東國小武術隊也演出精彩武術揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）

110年寒假幸福餐券陽光送暖活動由和美和東國小武術隊也演出精彩武術揭開序幕，王惠美說，提供寒假幸福餐券就是要讓「社會關懷不漏接」，和東國小武術隊表演充分展現了元氣飽滿，學子都健康成長、快樂學習。

寒假即將來臨，彰化縣府考量弱勢家庭學生在家可能無法安心吃飯，延續規劃「幸福餐券」，王惠美說，今年縣府與五大超商及超市合作，學生可在上午10時30分至18時拿餐券兌換套餐或便當，但有學校反應，最近的超商在山下，年紀小的學生若沒大人幫忙，想兌換到便當仍有困難。

▲今年縣府與五大超商及超市合作，學生可在上午10時30分至18時拿餐券兌換套餐或便當。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）

有偏遠學校學校指出，暑假活動多，可商請合作超商將孩子的兌換的餐點一次送到學校，但寒假短，學校安排活動有限，大多時間學生待在家，若學生獨自走路下山超商換餐點，難免擔心。但也有熱心店家解決這樣的問題，縣府教育處說，自辦幸福餐券的石牌國小，合作便當店考量學生上山下山不便，長年來都由便當店親自送到學生家中，讓家長可以安心上班。

王惠美指出，合作五大超商，包括7-11、OK超商、全家Family、萊爾富Hi-Life及楓康超市，也宣示共同守護彰化子弟的決心。幸福餐券縣府補助50元，取餐時段為當日10時30分至18時，又為了讓學生吃得更飽，50元餐券可兌換55至60元優質套餐或便當。

▲寒假即將來臨，彰化縣府考量弱勢家庭學生在家可能無法安心吃飯，延續規劃「幸福餐券」，發送幸福餐券給 1萬868位學子。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.06）

王惠美表示，辦理寒暑假幸福餐券政策已來到第10年，為提供學生均衡飲食，今規劃更臻完善，請五大超商提供符合衛福部國健署健康三要素之加碼優惠套餐或便當，依衛生福利部國民健康署的「每日飲食指南」3大營養素建議比例，包括「蛋白質10-20％」、「脂質20-30％」、醣類「碳水化合物50-60％」。