工作半年超厭世！她曝「上班時數」心累 全場苦勸快離職
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 00:19:17
台灣普遍薪資低，不少年輕族群都很有感，但要找到自己喜愛的工作也相當難。近日，就有網友分享，因為公司正在改革，所以工作量直接加重變成2人份，讓她不禁想問「個人內心其實不太平衡，是自己太草莓嗎？如何在工作跟生活中取得平衡？」貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《PTT》痛苦表示，自己從事社群行銷類的工作，薪水約3萬元出頭，但才剛工作約5、6個月就累到懷疑人生，因為她每天早上9點上班、每周一二五約7或8點下班，周三四大概9點，但下班後其實只是「早點回家換個環境繼續工作」。原PO接著指出，「平常好一點可能回家再做個1、2小時內就可以休息，如果活動比較多一點大概回家要再繼續做」，就連假日也都必須要每天再多花2、3小時工作，因為上班時間根本不夠用，她也提到，進入公司後工作量不斷增加，加上近期公司組織改革，不少工作事務都被調整，讓她的工作量直接變成2人份。
面對這種情況，原PO認為「個人內心其實不太平衡，但又不確定到底是不是自己太草莓，也很好奇，如何在工作跟生活中取得平衡？」另外她還補充，「我們公司很特別的把業績從我這邊拆開，所以我的工作基本上沒有業績，但也就沒有獎金」。許多網友也紛紛回應，「好慘，做成這樣沒有個5、6萬以上，真的厭世」、「聽完你這樣說，我建議你可以離職」、「時間那麼長薪水才這樣，早點換吧」、「反正就把你的工作拿去跟超商比，比超商打工還爛的話就是快逃」、「當然年終確保入袋了再考慮遞辭呈啊」、「當賺經歷資歷履歷吧！盡可能把自己當海綿一樣在這份工作學到東西」。（編輯：許智超）