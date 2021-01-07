最推薦的Podcast是誰？全場點名「這2位」：紓壓又好笑
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 00:42:47
Podcast在台灣正夯，許多名人或公司企業開始進軍相關領域，搶佔民眾的耳朵。就有網友好奇詢問大家，「比較推薦哪一個Podcast？」引發熱議，而鄉民們普遍點名「馬克信箱」與「百靈果」，認為這兩個Podcast媒體既紓壓又有趣，還能吸收到一些新知，十分推薦。
所謂Podcast，有點像是聲音版的YouTube，也可以稱為網路廣播。一般來說主要就是在使用者無法把視線放在螢幕上，比如開車騎車、跑步運動、或是睡前放鬆時間等等，便可以透過收聽Podcast節目的方式，消磨時間。有網友在PTT發文，詢問大家「比較推薦哪一個Podcast？」原PO透露自己目前有聽台通跟呱吉，因為是比較怕孤單的個性，因此睡前習慣聽好笑一點的節目，幫助放鬆心情好入睡。文章一出掀起熱烈回應，許多網友紛紛在底下留言，點名自己推薦的Podcast媒體，「唯一推馬克信箱」、「兩人閒聊好笑又有主題，寶島少年兄」、「失婚婦女」、「童話裡都是騙人的」、「奔三野狼～～兩個在日本工作的台灣人」、「百靈果教徒一生推」、「好味小姐，很療癒」、「姐妹悄悄話，一整個熱鬧嘰哩呱啦」。許多Podcast媒體都各有支持者，而綜觀網友留言，「馬克信箱」與「百靈果」可說是人氣最旺，被最多人點名。（編輯：倪浩軒）