台北外食族怎吃最划算？小資曝「隱藏神招」：比自煮便宜
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 08:03:28
許多人為了求學或工作，離鄉背井來到台北定居，不過台北房價、物價屬全台之冠，令不少小資族傷透腦筋。近日，就有網友在PTT八卦版提到，台北外食要怎麼吃才能夠最省錢？貼文立刻引發熱議，釣出一票網友分享「隱藏版自助餐」，直呼「比你自煮來得划算！」
原PO表示，自己目前住在台北，卻因為最近生活遭逢巨變，收入頓時沒了著落，可是每天還是得吃飯，又必須一直外食，苦惱的說「不知道版上大大，有沒有最划算、可以吃最飽的外食方式可以推薦？」嘆道「每次吃鍋貼20顆也是要噴掉100，這樣也才一餐，真的不是很划算」，想知道台北外食怎樣吃最划算、吃最飽。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「自助餐夾菜不夾肉」、「水餃這種高熱量，吃不飽的東西，不適合」、「麥當勞1＋1」、「找學區，有麵或飯吃到飽的吧」、「原PO說說你在台北哪一區？好讓人幫你找啊」、「大顆水煎包，一餐兩顆」、「有很多那種兩百元內小火鍋，白飯、飲料吃喝到飽」、「滷肉飯30配燙青菜30」。對此，許多內行網友分享「隱藏版自助餐」，「有些公立醫院、政府機關的自助餐廳很便宜」、「其實很多政府單位的餐廳都還算便宜，CP值也高，有滿多一般民眾也能進去吃，可以多打聽看看」、「一些政府單位的自助餐，應該比你自煮來得划算」。（編輯：賴詠璿）