比清蒸更好吃！內行曝鱸魚「高效料理法」：125秒就上桌

大家對「魚料理」的印象，大致上都是麻煩、難處理等，許多人就算想吃，也懶得自己動手做。不過，近日有男網友就分享，鱸魚的「高效料理法」，只需花費125秒的時間，美味佳餚輕鬆上桌！

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原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》中貼出照片，並分享「最能保留鱸魚原味的料理方法」，不用3分鐘，就能輕鬆上桌！他表示，首先，要先用熱水沖洗鱸魚，接著將鱸魚放置可微波的保鮮盒內，同時加入600cc溫水、30cc米酒與1中匙低納鹽。

原PO指出，加完調味料後就可放進高效能微波爐（便利商店那種）加熱，分3段式微波，第一次40秒，第二次40秒，第三次45秒，按照此方法料理，比清蒸、煮湯還能保留原味。他也提到，若是喜歡加薑絲的朋友，在第三次微波時就可放入，並大讚這樣的料理法，能煮出最接近完美的鱸魚原味，湯頭又好喝，簡直好吃極了！



▲有網友分享「最能保留鱸魚原味的料理方法」。（圖／翻攝自臉書社團《全聯消費經驗老實說》） ▲有網友表示，用「微波爐」煮鱸魚，最能保留鱸魚原味。（圖／翻攝自臉書社團《全聯消費經驗老實說》） 此外，原PO更提醒「家裡700W的，時間太長不適合，至少要1100W的」，若家裡是使用普通家庭式的微波爐，效能可能會比較弱，還是用「清蒸」的方式料理較保險，吃起來也很原味。

而微波成品曝光後，許多網友紛紛直呼「好厲害！」「高端欸，沒想過微波爐」、「真的很厲害」、「感謝分享」。至於為何要採「3段式微波」？有網友則推測，「應該是因為分次加熱魚肉比較不會因為高溫炸開，裡面也比較會熟，一次到底容易外面魚肉炸了，裡面還帶血。」（編輯：許苡晴）