影／玄鳳被拐入睡卻遭媽打擾　下秒爆氣狂譙：要打屁股喔！

不小心讓會講話的鳥寶爆氣，這下耳朵要長繭啦！喜歡鸚鵡的網友泥巴媽飼養許多隻鳥寶，在FB創立粉專「泥氏系列」分享鳥寶可愛或搞笑的一面，家中以搞笑擔當的玄鳳鸚鵡「泥巴」，某天被主人拐進籠睡覺，當牠準備入睡卻被窸窸窣窣的聲音吵到，瞬間就劈哩啪啦狂譙一番，訓主的行為讓主人又無奈又好笑！

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▲自帶這道帥氣的光！正是本帥「泥巴」我！（圖／FB@泥氏系列授權）

× ▲自帶這道帥氣的光！正是本帥「泥巴」我！（圖／FB@泥氏系列授權）

玄鳳鸚鵡泥巴目前3歲多，泥巴媽回想起第一次見面的時候、感覺就像命中註定，泥巴媽某天突然覺得：「這種灰色身體有腮紅的玄鳳也太可愛了吧！還那麼會吹口哨」於是滿懷期待跑去鳥園卻沒想到撲了個空，只好跟老闆約定過兩星期再去，總算帶回這隻剛離開媽媽、左肩膀還沾到一坨屎，模樣憨憨的小玄鳳，充滿使命感地回家了！

▲回眸一笑！（圖／FB@泥氏系列授權）

× ▲回眸一笑！（圖／FB@泥氏系列授權）

泥巴媽後來才知道原來也有不會吹口哨的玄鳳，但泥巴卻很會學話，外人看牠是隻鬼點子特別多的、很愛耍寶的鳥寶，其實骨子裡卻擁有暖男的個性，泥巴面對家裡新來的鳥朋友總是先釋出善意，幫幼鳥理理毛、臉上掛著慈祥的笑容一直盯著人家看，但不曉得原因新來的朋友卻不喜歡他，泥巴經過熱臉貼冷屁股被兇了幾次後，就開始對別隻鳥由愛生恨，最後拒別隻鳥於千里之外、封閉自己的真心。



▲泥揍開！辜負我感情的負心漢！（圖／FB@泥氏系列授權）

× ▲泥揍開！辜負我感情的負心漢！（圖／FB@泥氏系列授權）

某天主人把泥巴拐進籠哄睡，結果乖乖進去的泥巴發現主人不僅沒睡、正在整理房間，不斷製造出窸窸窣窣的噪音，泥巴被打擾到睡覺瞬間「森氣氣」，下一秒有如「老木上身」般開啟狂譙模式、瘋狂碎念出：「去睡覺啦！我要拿棍子打打！要打屁股喔！」後來就像是跳針那樣狂講屁股連環詞，許多網友看過紛紛笑說：「螺絲掉了」、「為什麼碎念也這麼可愛」、「最後居然是屁股連發哈哈哈哈」、「後面失控的屁股」、「ㄎㄟˇ棍子來打打」、「後面是失控了？」先來看看影片！





泥巴的怪癖是很迷戀於磨屁股（發情方式）的行為，泥巴只要一到放風時間，鍥而不捨地追問主人要不要磨屁股，而且獨愛用泥巴媽的右手磨，常常一邊假裝唱歌、一邊不經意地試圖爬上主人的手強行得逞，主人擔心牠過度發情，所以嚴格控管一天磨屁股的次數。主人如果在忙不理牠，就會理智線斷掉生氣，開始念：「吵什麼吵」、「要不要ㄎㄟˇ（拿）棍子來打打」到了晚上要睡覺，泥巴總會裝可愛的說出：「阿巴欸咩睡覺覺囉～」、「阿巴小寶貝睡覺覺了」， 很喜歡自稱為阿巴欸的可愛小公玄鳳！



▲泥巴只要看到主人就追問：「要不要磨屁股？」（圖／FB@泥氏系列授權）

× ▲泥巴只要看到主人就追問：「要不要磨屁股？」（圖／FB@泥氏系列授權）

泥巴雖然嘴上總愛碎念、但其實牠最黏主人，全家只有泥巴願意讓主人量體重，總愛在泥巴媽耳邊大唱自創的五音不全歌曲，每天主人出門上班的時候，牠就會喊著「要乖乖喔！媽媽要去上班了！要乖乖喔」默默地用著自己的方式去愛著主人，真的是很討人歡心鳥寶呢！（編輯：楊釆蓉）

▲魔鏡啊魔鏡！世界上最帥的玄鳳是誰呢？（圖／FB@泥氏系列授權）