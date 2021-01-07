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外送店家幹嘛硬要拖餐？內行吐「真實理由」：絕對不先做

編輯中心/綜合報導

2021-01-07 11:04:25｜2021-01-07 11:05:14

▲有女大生在Dcard上抱怨遇到騷擾案件，該名外送員不僅半夜傳訊想聊天，下個動作更讓她當場嚇傻。（圖／翻攝自Dcard）
▲近年來美食外送相當受歡迎，待在家就能吃到熱騰騰的美食，不過也常常造成店家、外送員、顧客三者之間發生不少不愉快的事情。（示意圖／取自Pixabay）
近日一間台中鴨肉店因為「拖餐」問題鬧上各大版面，一名女外送員上網爆料，自己明明已經先行抵達店家，但隨後才來的三位客人都已經拿到餐點，自己卻苦等20分鐘無法領餐，讓她非常無奈找店家理論，沒想到竟被店員用言語辱罵。對此，就有網友討論「店家拖餐到底有什麼好處？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「本人沒有叫過外送，不太清楚詳細的運作過程，只知道就是客人點餐，外送員送到家裡這樣，但是我好奇的是，店家拖餐到底是有什麼好處啊？除非是很針對某個外送員，要整他讓他一直等，否則素昧平生，到底有什麼好處呢？」
▲台中一間鴨肉店鬧出「拖餐」風波，還嗆聲女熊貓，隨後遭到外送員提告。（圖／翻攝爆料公社）
▲台中一間鴨肉店鬧出「拖餐」風波，還嗆聲女熊貓，隨後遭到外送員提告。（圖／翻攝爆料公社）
「至於前幾天鴨肉店那個，我是覺得說不定後面三個客人來的時候都買很簡單的餐點，比較快之類的，外送員的餐點可能是比較複雜的，我也只是推測，但沒有護航鴨肉店的意思，只是單純好奇拖餐的用意是什麼」。
貼文一出，網友紛紛回應「外送抽成太高，先做現場人潮啊」、「很簡單，賣現場賺100跟外送70，請選擇」、「利潤超低啊，當然不想做」、「當然是賺的多的為優先....外送抽成太多絕對不先做啊」、「過一間內用，結果等了30分鐘店家都在出外送，這種店還算少見」、「賣現場客人賺100元，外送平台只賺70」、「這本來就尷尬到不行....現場利潤多，誰不想賺多一點，但是鴨肉店員態度確實太差」。（編輯：張嘉哲）
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