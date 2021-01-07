視察生鮮超市 黃偉哲：國產豬喊漲是發「國難財」
記者孫唯容/台南報導
2021-01-07 11:29:05｜2021-01-07 11:32:27
因應開放美豬進口，台南市長黃偉哲今（7）早視察大賣場生鮮超市，國產豬肉標示的正確性是本次稽查重點﹔針對有店家、餐廳紛紛喊漲國產豬肉價格，黃偉哲痛批，進口豬肉只佔我國總消費量的不到一成，現在豬肉價格卻要大幅上漲，這是故意哄抬，上漲基本上是不合道理，而且是趁機「發國難財。」
黃偉哲說，稽查重點落在是否有標示正確，包括標章與進貨單兩大項，例如，在標章部分，把進口豬肉混雜在本國的豬肉，以及進口豬肉沒有標示產地，這些都是違法﹔餐廳、零售商，如果他們有清楚的標示說他只用本國豬肉，結果卻被查到進貨單裡面有進用外國豬肉，也是違法。元旦以來，陸續有店家、餐廳紛紛喊漲國產豬肉價格，黃偉哲指出，台灣是一個自由市場，所以這個價格要取決於「供跟需」的問題，進口豬肉在去年以前，只佔我們總消費量的不到一成，結果現在的豬肉價格卻是大幅上漲，這是故意哄抬，上漲基本上是不合道理，而且是趁機發國難財，呼籲公平會、地方消保官去到產業末端的餐廳、團膳、營養午餐等，落實稽查。
媒體問及是否擔心，業者混賣台灣豬與進口豬，降低成本牟利？黃偉哲表示，目前進口豬肉跟台灣豬肉的價格並無巨大差距，要讓業者有這樣的動機，除非任意哄抬台灣豬的價格，但假設真的有商家標榜本國豬，卻用進口豬來混用，面對這種標示不實，必定開罰，要讓商家感受到付出的罰金的代價很高，這樣才不會發生混賣的行為。