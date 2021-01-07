爽吃辦桌遇「大咖級」賓客！全場暴動求唱歌 網一看驚呆
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 11:33:56
常常我們參加親朋好友的婚禮喜宴時，總是能碰上許久不見的老朋友，有些新人也為炒熱氣氛，也會邀請名人出席婚宴。近日，就有網友分享自己去吃辦桌時，遇到「大咖級的賓客」，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「去五股吃辦桌的時候遇到劉文聰了！大家不要懷疑，他真的是本人，喝了一點酒之後，被其他賓客拱上台唱歌了，本人真的有夠和善。」事實上，劉文聰是2003年台灣一部收視率超高的八點檔《台灣霹靂火》的一個反派角色，飾演的人叫做「秦楊」，這個角色在戲中壞上加壞，一但不高興就口出惡言恐嚇別人，其最經典的台詞就是「你如果惹火我，我會送你一罐汽油和一隻火柴，順便送你一顆蛋糕」，在當時掀起流行語風潮。貼文一出，網友紛紛回應「哇賽，真的是童年....」、「有送妳番仔火嗎XD」、「笑死，好想再聽他說一次送火柴跟蛋糕那句」、「滿腦子的番仔火XD太童年了」、「好羨慕！感覺本人很親民」、「都老了呢...17年過去了」、「老天，這部戲都17年了，大家還記得他真的是經典」、「太震驚XD有沒有跟他要汽油跟火柴啦」。（編輯：張嘉哲）