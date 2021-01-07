雲端存發票超方便？中獎少做「一件事」 網全愣：慘了
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 11:44:11｜2021-01-07 12:19:23
統一發票對獎號碼每2個月開獎一次，不少民眾都希望能透過對中發票號碼，為生活帶來小確幸，甚至幸運的話還能抱回千萬大獎一夜致富，不過隨著環保意識抬頭，許多人也漸漸改用載具、雲端發票取代紙本發票。近日，就有一位女網友在PTT八卦版好奇詢問，使用app雲端發票掃描完紙本發票後，是否還要留著紙本發票，貼文立刻引發熱議。
原PO表示，前陣子看到朋友用發票自動對獎app，「他邊掃著紙本發票，信誓旦旦的說存進去就會自動對獎，然後直接歸戶，所以他就直接把紙本們掃完直接丟掉了」，她卻疑惑「但我印象中都要留紙本啊？我查了好多相關app，好像大多都說還是要留紙本？如果有不用留紙本可以直接對獎歸戶的請分享一下」，想知道存入雲端發票之後，究竟還需不需要留下紙本發票。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我電子發票中獎，就會直接匯到我當初申請的帳戶裡啊，沒有紙本需求」、「想看明細可以請店家存電子發票，但是印出明細給妳」。
對此，內行網友指出，若是拿取紙本發票掃描至手機app內的話，那麼原先的紙本發票還是需要留存，「紙本的就不叫電子發票了，電子發票是你買完店家直接存到載具，不然我掃進手機，你掃同一張，都中獎請問要給誰？」「紙本沒留就慘了」、「只要發票有印出來就要留」、「紙本就是紙本，要留」、「朋友真呆」、「要留，中獎時會要你再掃一次實體發票才能兌獎」、「紙本都要留，你掃進app只是幫你快速對奬」。事實上，根據《雲端發票》網站指出，凡商家結帳時有印出紙本發票（無論傳統發票或是電子發票），中獎都須憑商家印出的「正本」紙本發票才能兌領獎，若紙本發票遺失、毀損等，將有可能導致無法領獎，所以任何紙本發票都要妥善保留。（編輯：賴詠璿）