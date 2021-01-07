冬天和女友洗澡卻崩潰？原因曝光 男生全認了：已經害怕
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 13:18:03
受到強烈冷氣團來襲，全台今（7）日開始又是一片冷颼颼，清晨最低溫才10度左右，而不少人除了穿著厚重的衣服來保暖外，在這種天氣洗上一波熱水澡也是相當舒服，不過，近日就有網友討論「女朋友洗澡的溫度」貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「之前看過一張圖，說交了女朋友才知道女生洗澡有多燙，平常洗澡都以為自己已經是洗超燙的程度了，想說應該沒那麼誇張吧，結果跟女友洗過一次後直接被燙傷，怕爆....。」貼文一出，女網友紛紛回應「歹勢，我也喜歡洗超熱的熱水澡」、「我一年四季也都洗很燙的水，我家男人都說水太燙了啦」、「我也是都用超熱的水洗澡，故意用很熱的水沖男友，他一直尖叫」、「我超喜歡洗燙的！超讚，但3任都受不了」、「我妹都洗超燙，開浴室門眼鏡會瞬間起霧」。也有不少網友出面表示「因為女生比較怕冷，基礎代謝低啦，當然洗比較熱」、「我女友洗到那水溫我以為在煮菜....」、「一起洗過被燙到害怕了」、「不一定啦，有些女生還是喜歡洗溫水那類的」、「用越熱的水洗澡，會加速皮膚老化並且讓皮膚變得更乾燥喔，大家還是注意」。（編輯：張嘉哲）