為何穿羽絨衣還是感覺冷？專家揭「驚人真相」：整個穿錯
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 14:04:04
強烈冷氣團一波接著一波，全台變得又濕又冷，不少機車族出門的時候必定套上衝鋒外套或是羽絨衣，但你是否發現，每次穿羽絨衣覺得非常厚重，卻又感覺沒有到很保暖？對此，就有日本專家出面揭發「正確穿法」，表示很多人都整個穿錯，才會有不保暖的問題。
據《早安健康》報導，日本自然療法名醫川島朗表示，不論羽毛、羊毛等保暖材質，都是利用體溫加熱的原理，在較不透氣的材質中膨脹，形成隔絕冷空氣的薄膜，所以這類的衣服要越「貼近肌膚越能發揮保暖功能，並不是穿越厚越好」。川島朗解釋，意思就是很多人常常埋怨買來的「羽絨外套並不保暖」，這關鍵在於多數人在羽絨衣裡面又套了很多的薄外套、厚的T恤等等，最後才最外頭罩上羽絨外套，但這樣會導致體溫無法傳導到羽毛當中，因此自然無法隔絕外界的冷空氣。而事實上，日本電視台也曾經做過測試，分別試看看兩種穿搭，一種為「羽絨衣內部搭上厚毛衣」；另一種為「羽絨衣內部搭上薄襯衫」，結果前者在十分鐘之後，體溫上升了0.1度；但搭上薄襯衫時，體溫卻上升了0.6，高出六倍之多，顯見羽絨衣越貼近肌膚效果才越大，天氣冷颼颼，愛穿羽絨衣保暖的民眾不要再穿錯囉！（編輯：張嘉哲）