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友從大陸回來！「一招」偷溜約吃宵夜　全場愣：快打1922

編輯中心/綜合報導

2021-01-07 16:51:36｜2021-01-07 16:51:59

▲機場、飛機、旅行（圖／取自《Pixabay》）
▲疫情持續蔓延，從國外入境台灣的旅客依舊要居家隔離14天。（示意圖／取自Pixabay）
新冠肺炎疫情仍然持續在國際間蔓延，我國目前防疫政策也仍舊上緊發條，除了秋冬防疫專案持續實施當中，國人若從國外入境，必須居家隔離14天後才能出門。不過，就有網友分享自己朋友剛從大陸回來，沒想到半夜竟然想偷溜，並約他吃宵夜，貼文引發熱議。
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原PO在「爆料公社」貼文指出「我一個朋友剛從大陸回台，原本打算跟我約見面，但突然想到他還在隔離期間，我就跟他說『你不能外出』沒想到他竟然跟我說他可以偷溜，只要『不帶手機就好』」
只見貼出的對話當中，從大陸返台男子（以下簡稱A男）先傳訊表示「睡不著，我們去吃個宵夜吧」原PO則回應「最好是，你不能外出」沒想到A男卻說「我可以！只要不帶手機，查不到的」嚇得原PO直呼「不要，好可怕！2.0會用其他方式查到的」。

▲網友分享自己朋友剛從大陸回來，明明還在隔離期間卻約他吃宵夜。（圖／爆料公社）
▲網友分享自己朋友剛從大陸回來，明明還在隔離期間卻約他吃宵夜。（圖／爆料公社）
貼文一出，網友紛紛回應「奉勸你的朋友不要當老鼠屎＝＝」、「這個很欠打1922....欠關注」、「快打1922檢舉他啊，那是好險你沒有答應，說不定他約其他人，其他人沒你明理」、「抱持僥倖的心態，一定會被抓到的」、「帶去警察局直接吃飯啊，這麼想要貢獻國庫啊」。

而對於「天網」的議題，疫情指揮中心發言人莊人祥日前就曾解釋，天網運作機制主要是利，用手機訊號和基地台位置，依法監測居家隔離、居家檢疫以及自主健康管理者行蹤，找出違規者，並不是追蹤每個人的手機或手機裡的GPS，因此命名為「電子圍籬2.0」。

莊人祥提到，過去對居家檢疫、居家隔離者實施電子圍籬時，法制組已經深入研究，確認根據「傳染病防治法」可進行相關防疫措施，即便沿用至自主健康管理者同樣通用，民眾如果發現身旁自主健康管理者違規，也歡迎檢舉。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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