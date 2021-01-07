友從大陸回來！「一招」偷溜約吃宵夜　全場愣：快打1922

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只見貼出的對話當中，從大陸返台男子（以下簡稱A男）先傳訊表示「睡不著，我們去吃個宵夜吧」原PO則回應「最好是，你不能外出」沒想到A男卻說「我可以！只要不帶手機，查不到的」嚇得原PO直呼「不要，好可怕！2.0會用其他方式查到的」。
貼文一出，網友紛紛回應「奉勸你的朋友不要當老鼠屎＝＝」、「這個很欠打1922....欠關注」、「快打1922檢舉他啊，那是好險你沒有答應，說不定他約其他人，其他人沒你明理」、「抱持僥倖的心態，一定會被抓到的」、「帶去警察局直接吃飯啊，這麼想要貢獻國庫啊」。
而對於「天網」的議題，疫情指揮中心發言人莊人祥日前就曾解釋，天網運作機制主要是利，用手機訊號和基地台位置，依法監測居家隔離、居家檢疫以及自主健康管理者行蹤，找出違規者，並不是追蹤每個人的手機或手機裡的GPS，因此命名為「電子圍籬2.0」。
莊人祥提到，過去對居家檢疫、居家隔離者實施電子圍籬時，法制組已經深入研究，確認根據「傳染病防治法」可進行相關防疫措施，即便沿用至自主健康管理者同樣通用，民眾如果發現身旁自主健康管理者違規，也歡迎檢舉。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。