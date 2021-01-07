點去鹽薯條總是超冷軟！內行曝「3秘訣」：不用再吃冷的
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 17:02:17｜2021-01-07 17:16:39
炸薯條有著清脆口感與馬鈴薯的獨特香氣，成為許多人熱愛的食物。近日，卻有網友哀號，她到速食店連續點兩次「去鹽薯條」，但都呈現冷軟的口感，這讓她不禁發文求解「怎樣才能點到熱騰騰燙口的薯條呢？」貼文一出，也引起網友的熱烈討論。
原PO在《PTT》表示，由於寒流來襲，突然嘴饞想吃薯條補充熱量，於是去速食店單點兩次「去鹽薯條」，結果都不是熱呼呼的，讓她感到相當無奈，「第一次點，沒有特別說什麼，不意外拿到冷軟薯條，吃得超不開心」。幾天後，原PO到速食店購買第二次，沒想到這次竟然變成「軟的、溫的薯條」，受不了的她忍不住發文求解，「難道說店家不加鹽薯條，現在也會先擺好等人點？到底怎麼點才能點到熱騰騰燙口的薯條呢？還是速食店的薯條已死？」內行的網友看完也分享，想要吃熱騰騰的薯條的秘訣，就是主動要求現炸，不然就是避免有快速取餐的門市，或是早餐供應結束第一波，「建議直接說要現炸，不過都要等3分鐘」、「個人經驗，有快速取餐的店，薯條都比較容易拿到冷的」、「等早餐供應結束第一波」、「要新鮮就是現炸現煎現烤，尤其是冷門時段」、「 看店家，有的店薯條比較好吃」。（編輯：許智超）