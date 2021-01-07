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什麼國家去一次就後悔？全場答案「超意外」：真的不行

編輯中心/綜合報導

2021-01-07 16:50:41｜2021-01-07 16:52:35

香港
▲有網友提問「哪個國家去一次就不想去了？」而在網路上掀起熱議。（示意圖，圖為香港／翻攝Pixabay）
2019新型冠狀病毒（COVID-19）爆發，由於全球疫情快速擴散，導致不少人出國夢碎，出國計畫與安排都受到疫情影響。不過，就有網友指出，雖然無法出國，只能靠著回憶回味，但他就好奇「哪個國家去一次就不想去了？」問題一出，瞬間就在網路上掀起一陣熱議。
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原PO於PTT八卦板上發文，表示受到疫情影響，近期大家都無法出國，自己也只能靠回憶來回味出國的美好。不過，他就好奇提問「哪個國家讓你覺得去過一次就不想再去了？為什麼呢？」
▲原PO好奇提問「哪個國家去一次就不想去了？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇提問「哪個國家去一次就不想去了？」（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，隨即引來許多網友討論，其中「香港」被最多人點名，「香港，給我錢我都不會再去，又擠服務態度又差」、「香港，不懂那邊的服務生在跩什麼」、「香港，連去一次都後悔」、「香港...無聊到爆」、「香港真的不行，除非有當地人」、「香港呀，吃個東西像欠店家錢似的，地方又小大陸人又多」。

然而，也有不少喜愛香港在地文化的網友提出不同看法，直言「香港我蠻喜歡的，東西很好吃XD還有酒吧很棒」、「喜歡香港，很適合慢慢玩」、「澳門吧！香港至少東西好吃一點」、「真假，我還蠻喜歡香港的啊」。

▲香港被不少網友點名。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲香港被不少網友點名。（示意圖／翻攝Pixabay）
除了香港外，韓國、新加坡、越南等國家也被不少網友提及，直言「韓國.....吃的不合」、「韓國，吃的就那幾樣，東京屌打」、「中國，真的去過一次嚇到」、「智利，真的不安全...」、「越南，目睹當街搶劫（同團的人相機掛在脖子上被搶）蠻可怕的」、「很多國家都是踩點過就不想再訪，個人尤其不喜歡越南」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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