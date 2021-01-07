什麼國家去一次就後悔？全場答案「超意外」：真的不行

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問題曝光後，隨即引來許多網友討論，其中「香港」被最多人點名，「香港，給我錢我都不會再去，又擠服務態度又差」、「香港，不懂那邊的服務生在跩什麼」、「香港，連去一次都後悔」、「香港...無聊到爆」、「香港真的不行，除非有當地人」、「香港呀，吃個東西像欠店家錢似的，地方又小大陸人又多」。
然而，也有不少喜愛香港在地文化的網友提出不同看法，直言「香港我蠻喜歡的，東西很好吃XD還有酒吧很棒」、「喜歡香港，很適合慢慢玩」、「澳門吧！香港至少東西好吃一點」、「真假，我還蠻喜歡香港的啊」。
除了香港外，韓國、新加坡、越南等國家也被不少網友提及，直言「韓國.....吃的不合」、「韓國，吃的就那幾樣，東京屌打」、「中國，真的去過一次嚇到」、「智利，真的不安全...」、「越南，目睹當街搶劫（同團的人相機掛在脖子上被搶）蠻可怕的」、「很多國家都是踩點過就不想再訪，個人尤其不喜歡越南」。（編輯：陳雅雲）
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