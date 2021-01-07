鴨肉店「飆罵金句」貼圖上架失敗！作者曝內幕：出了麻煩
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 17:39:51｜2021-01-07 17:46:31
日前台中「富王鴨肉店」因辱罵女外送員，事件引發全台關注，後續也已進入司法程序。此外也有創作者發揮創意，將鴨肉店男店員的嗆人金句，畫成LINE貼圖，不過後續審核卻沒有過關，今日新聞聯繫到作者本人，他也談及審核內幕，並坦言「上架過程出了點麻煩」。
一位貼圖創作者沈先生4日在臉書《爆廢公社》曬出搭上火紅時事的創作貼圖「想紅的鴨肉哥哥」，以穿著紅衣服的跩臉鴨子搭配當事人小老闆的罵人金句「毛長齊再來」、「這裡沒有排隊啦」等語，神還原立刻掀起廣大網友的支持，紛紛留言直呼「求上架」！原本沈先生也發文表示，已向LINE官方提出申請，「應該會有很大機會審核通過，我們就一起期待這組貼圖上架吧」，沒想到昨（6）日事情卻出現變卦，作者又在臉書上公開審核內幕，「目前這組貼圖，被官方懷疑有攻擊特定人士公司的嫌疑，而被退件」，不過他仍表示「我會重新附相關證明，並修飾一些敏感台詞，避免被官方誤會，並送去再次審核」。
沈先生也透露，修改後的台詞「衝擊性也不失朋友們期待」，也聲明「此貼圖並無繪製現實中人事物企業，一切都是日常聽到的嗆人台詞有感而發創作，就像聽到三字經跟著學來罵一樣意思」。而對此事，《NOWnews》今（7）日也特別訪問到作者沈先生最新回應，他坦言修改過後的貼圖，仍遭到LINE再度退件，可能是經日本公司的中文翻譯審核，發現貼圖內容與此次鴨肉店爭議新聞有關，之後若審核再不通過，會將貼塗圖內鴨主角的衣服卸下，也希望最後能不會辜負眾多網友的期待，讓貼圖順利上架。（編輯：潘毅）