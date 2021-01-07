幼兒園作業超難解！碩士爸一看崩潰　眾揭答案：想太多了

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只見圖片中，主要分成上、下兩大表格，上半部的表格中左邊（Y軸）標有幾個幾何圖形，如圓形、正方形、星星、三角形，下方（X軸）則寫上了1、2、3的數字，其餘的12個格子中，分散放了小鳥、草莓、汽車、蜻蜓等圖片。
再來，下半部的表格，則要求必須依據提示，如「星星→2」、「三角形→3」、「正方形→3」、「圓形→2」，從中找出對應的玩具，再其圈起來就可以完成作業。
但看到這道題目，原PO就透露，連擁有「西子灣某大學研究所」學歷的爸爸也看不懂，讓爸爸十分頭疼，甚至在作業右上方寫上「連家長也看不懂題目」。
照片一曝光後，隨即引起眾人討論，「大人應該不難，對5歲兒童好像有困難」、「看起來是座標，不要看題目比較好懂」、「覺得是題目寫的不清楚，座標也是後來才猜到的，最好小朋友會懂啦」、「看了別人的解答，我還是不懂」、「我以為要填空」。
但亦有人抱持不同看法，「第一題已經有範例告訴你答案了，這個不難懂，從星星出發走到2號格子停」、「這很簡單啊！我兒子幼兒園寫過，同學大多很輕鬆完成」、「不就是找對應而已」、「研究所都看不懂？我一秒看懂題目，我還大學肄業欸」、「這很簡單欸！爸爸是不是想太複雜了」。（編輯：陳雅雲）