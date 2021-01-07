大學讀啥最悲情？過來人指「2科系」超尷尬：什麼都不會
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 18:26:03
大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。對此，就有一名網友好奇提問「資管系是不是最悲情尷尬的系？」而在網路上掀起一陣熱議，還釣出許多過來人秒指「一科系」處境比資管更尷尬。
原PO於PTT八卦板上發文，表示資管（資訊管理）系在薪資、工作機會和程式相關能力上，都比不上資工（資訊工程）系，還時常被笑稱是文組，但就連在文組中也是格格不入，這就讓他好奇發問「資管系是不是最悲情尷尬的系？」問題一曝光後，立馬引來不少人認同直言，「大多數還是走非資訊相關啦！根本誤人子弟的科系」、「我自己的同學後來有在大的科技公司上班只有4位」、「看過資管同學的程式碼，真的很糟」、「資管就是台灣社會的縮影，什麼都要你學，然後啥有用的都教不了」。
但亦有網友抱持不同意見，「資管還可以數位行銷市場啊！行銷科技是趨勢」、「資管工作機會比企管多太多了」、「直接洗學歷到國外，出來做data scientist，聽說很賺」、「現在資管前景不錯，企管也沒那麼悲情。時代在轉變，鄉民要跟上」、「大部分企業需要的就是資管這種什麼都懂的」。除此之外，還有人點名「企管系」更悲慘，直言「企管才是，除非接家業，不然出來都做免洗工作」、「企管才是，半桶水什麼都學什麼都不會」、「企管系才尷尬吧」。（編輯：陳雅雲）