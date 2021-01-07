冷到穿羽絨衣睡覺！她「掀被子」一看超無言：被自己蠢死
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 19:22:14
受到寒流南下影響，今（7）日各地氣溫明顯下降，北台灣入夜將降至7度。近日，就有網友分享，在前一波寒流襲台時，她就已經冷到發抖還得穿上羽絨背心睡，後來得知真相，讓她忍不住說「真的會被自己蠢死」，貼文一出，也引起網友的共鳴。
原PO在《爆怨公社》表示，上次霸王寒流來，她不但冷到發抖，還穿薄羽絨背心才能睡覺，直到她掀開棉被才發現，床單是冰絲的，這讓她忍不住感嘆「終於知道為何我老覺得冷，這床單是冰絲的，真的會被自己蠢死」。許多網友看了也紛紛回應，「這跟我躺在涼感枕頭一樣，怎麼覺得頭冷冷的」、「這我懂！我有件涼感棉被也是，越蓋越覺得冷」、「天絲跟冰絲是一樣的嗎？ 我蓋天絲也快冷死了」、「蠢死就會冷死」、「我兒子那天跟我說羊毛被不夠暖，我才想到他羊毛被是裝在天絲兩用被裡」、「我還蓋了三件棉被，還是很冷」。另外，也有網友分享，「我是法蘭絨＋電熱毯，睡覺就是要發熱」、「天絲及冰絲材質床單只適合夏天使用，冬天要換純棉材質床單」、「快換法蘭絨床包，超暖的」、「暖氣開下去管它什麼絲都讓你汗流浹背」、「要順便看一下，彈簧床是睡哪一面」、「可以使用三明治蓋被法，底部加上一層保暖墊讓背部保溫」。（編輯：許智超）