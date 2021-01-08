月收70k！女友逼他「每個月存1.5萬」 真實目的讓網氣炸
編輯中心/綜合報導
2021-01-08 00:08:55
多數情侶在交往期間必定會因為個性、價值觀或其他原因發生爭吵，甚至可能以分手收場。近日，就有男網友抱怨，女友自從知道他月收7萬元後，就逼迫他每個月都要存1.5萬元，他得知女友的目的後，卻感到相當困擾，貼文一出也引起網友討論。
原PO在《靠北女友》表示，自從女友知道他一個月收入平均7萬元後，就要他每個月扣除必要開銷後，都要存下1.5萬元，原來女友的目的是，把這些錢當作她的包包基金，希望原PO在8個月後的生日，可以買給她，女友還強調「如果到時候錢差一點，自己可以出2萬元」。雖然原PO認為女友的話非常扯，但想一想又覺得，「女友說自己可以出2萬元，那她好像也不是想把我吃死死？是自己真的很想要？但錢不夠所以要我幫忙而已？她現在大四而已，2萬是省吃儉用存的」。許多網友也紛紛回應，「唯一支持分手」、「一個大四生...唉醒來吧...醒來吧」、「再過一年是不是要賣祖產了」、「大四就如此趕快放生吧，養不起她」、「生日前甩掉就好，當存錢吧」、「22歲背14萬的包包？去工作知道賺錢的辛苦吧」、「最好不要真的給啊」、「可能剩下的2萬是別人出的」。（編輯：許智超）