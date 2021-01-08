NOW早報／雲端發票超方便？中獎少做「一事」　下場慘了

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原PO表示，前陣子看到朋友用發票自動對獎app，「他邊掃著紙本發票，信誓旦旦的說存進去就會自動對獎，然後直接歸戶，所以他就直接把紙本們掃完直接丟掉了」，她卻疑惑「但我印象中都要留紙本啊？我查了好多相關app，好像大多都說還是要留紙本？如果有不用留紙本可以直接對獎歸戶的請分享一下」，想知道存入雲端發票之後，究竟還需不需要留下紙本發票。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我電子發票中獎，就會直接匯到我當初申請的帳戶裡啊，沒有紙本需求」、「想看明細可以請店家存電子發票，但是印出明細給妳」。
對此，內行網友指出，若是拿取紙本發票掃描至手機app內的話，那麼原先的紙本發票還是需要留存，「紙本的就不叫電子發票了，電子發票是你買完店家直接存到載具，不然我掃進手機，你掃同一張，都中獎請問要給誰？」「紙本沒留就慘了」、「只要發票有印出來就要留」、「紙本就是紙本，要留」、「朋友真呆」、「要留，中獎時會要你再掃一次實體發票才能兌獎」、「紙本都要留，你掃進app只是幫你快速對奬」。
事實上，根據《雲端發票》網站指出，凡商家結帳時有印出紙本發票（無論傳統發票或是電子發票），中獎都須憑商家印出的「正本」紙本發票才能兌領獎，若紙本發票遺失、毀損等，將有可能導致無法領獎，所以任何紙本發票都要妥善保留。
今日天氣／寒流發威嚴防寒害 北部留意大雨
今（8）日晚間至明晨寒流冷空氣持續增強，預計中部以北及東北部地區低溫僅6至8度，其他地區也只有10至12度的低溫，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，北部及東北部一整天的溫度都在10度以下；天氣方面，上半天水氣仍較多，基隆北海岸及大台北地區有局部大雨發生的機率，北部、花東地區及中南部山區則有局部短暫雨，其他地區雲量稍多，中部地區平地在清晨到上午也有降雨的機率，後續逐漸轉為雲多，下半天後北台灣降雨將稍趨緩；此外若水氣與低溫能夠配合，預估晚間至明天白天降雪以中南部3000公尺以上高山機率較高，而北部及東北部1000公尺以上山區也有降雪或結冰機會。
川粉攻入美國會！民主黨議員再提彈劾案 籲立刻罷免川普
美國國會於周三（6）舉行聯席會議，認證12月14日的總統大選選舉人票結果。數以百計的川普支持者，在國會大廈外集結希望阻止議員們承認民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝選。警察動用槍枝和催淚瓦斯驅離示威者，並與其爆發激烈衝突，部分示威者突破警方防線，闖入大廈內部。雖然川普的任期只剩下2周，但部分民主黨議員無法再忍受川普所帶來的混亂，呼籲再次對總統提出彈劾案。
登記參選北市黨部主委 吳怡農未否認事前見過蔡英文
新境界文教基金會副執行長吳怡農昨（7）日上午前往民進黨台北市黨部，登記參選台北市黨部主委補選。媒體大陣仗、擠爆民進黨台北市黨部，就為了捕捉吳怡農登記參選的這一刻。吳怡農在登記後接受媒體訪問時表示，民進黨台北市黨部主委先前因候選人之間的齟齬而難產，在補選登記前，民進黨高層就有意放寬黨職參選條件，被稱為「吳怡農條款」，消息一出立刻引發派系不滿，當時吳怡農對外以「前輩很多，有更適合人選」為由，看似無意「淌渾水」，但在黨內歷經一番協調後，「吳怡農條款」順利通過，而他也在6日傍晚透過聲明表示，自己在看到民進黨連江縣黨部成立至今的過程，有了新的思考，於是決定登記參選北市黨部主委補選。
鴨肉店「飆罵金句」貼圖上架失敗！作者曝內幕：出了麻煩
日前台中「富王鴨肉店」因辱罵女外送員，事件引發全台關注，後續也已進入司法程序。此外也有創作者發揮創意，將鴨肉店男店員的嗆人金句，畫成LINE貼圖，不過後續審核卻沒有過關，今日新聞聯繫到作者本人，他也談及審核內幕，並坦言「上架過程出了點麻煩」。
周曉涵穿透視裝「趴地撒嬌」 粉絲嗨翻：懂撩
周曉涵擁有精緻的五官和性感的櫻桃小嘴，出道多年的她演過多部偶像劇、累積不少人氣，也是許多男生心中的夢幻女友。日前周曉涵在IG上發出辣照，希望粉絲們不要忘記她，還趴在地上引爆惹火視角，馬上吸引許多人前往朝聖、點讚。（編輯：賴詠璿）