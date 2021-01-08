遇全聯行動超市！他嚷想喝咖啡 店員「一番話」暖哭萬人
編輯中心/綜合報導
2021-01-08 08:13:37
連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一。對此，6日一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》提到，跨年在路上遇到一間全聯的行動超市，雖然不及都會區便利，但該有的民生必需品都有，他當下開玩笑的說「好可惜，沒有每日必備的全聯咖啡，要不然我就心滿意足了！」豈料，門市人員的回應瞬間暖翻全場。
原PO表示「相信大家應該知道全聯有行動超市，但真的很難遇到啊」，他提到跨年那天，在嘉義東石廟口附近，遠遠傳來一陣陣熟悉的音樂「福利熊，熊福利」，靠近一看才發現竟是全聯的行動超市，驚呼「我還真的第一次看到欸！只能用一句話形容『麻雀雖小，五臟俱全』」，雖然不及都會區的便利，但該有的民生必需品都有，至少可以彌補偏遠地區的不便性。原PO逛完全聯行動超市結帳時，開玩笑的說「啊，好可惜，沒有每日必備的全聯咖啡，要不然我就心滿意足了」，沒想到門市人員立刻回應「會把這個想法回報公司，如果OK的話，說不定下次出現的福利車就有熱騰騰的咖啡了！」一語讓他感動直嚷「謝謝全聯，給偏鄉地區這個方便的好福利，更謝謝辛苦的嘉義中埔店門市人員，頂著7度的低溫服務大家，辛苦了！」貼文短短時間湧入1.3萬人次按讚，引發熱烈回響，網友紛紛回應「感動的行動超市！一定方便很多人，尤其是長輩！真好」、「好特別，其實我也沒看過耶」、「不知道為什麼，東西擺在車上看起來就比較好吃」、「看得出天氣好冷，但傳達的卻很溫暖」、「超讚，沒聽過也沒遇到過，謝謝您的分享，讓我在這冰冷的天氣，感受到全聯人性化溫暖」、「我也好想遇到，這真的很適合偏鄉地區或不便出門的人真的很方便」。（編輯：賴詠璿）