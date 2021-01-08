台南早餐店急PO尋人啟事！「超狂理由」網笑瘋：真心崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-01-08 09:02:04
台式早餐店販售餐點種類應有盡有，像是吐司、蛋餅、漢堡等，其中「冰奶茶」更是許多民眾喜愛搭配的飲品選項。不過，5日在PTT台南版有店家張貼一則尋人啟事，理由竟是因為女顧客點了一杯「小冰奶」，店家卻誤裝成滷汁，貼文曝光之後引發高度關注，更有網友笑稱「超想看她喝到的表情！」
早餐店家以「今天到我家早餐店消費的女客人」為題，發表一則尋人貼文，文中提到「今天早上10點多，到店裡買了一份起士蛋餅和小杯冰奶茶的小姐，我們不小心把炒麵的滷汁誤認為紅茶了，兩者顏色幾乎一模一樣，加上又剛好從冰箱拿出來退冰，沒仔細看就弄錯了，導致給妳的飲料是走味的，真的很抱歉！」店家解釋，當下發現飲料做錯時，女顧客已經騎車離開，後來一直等到打烊都沒等到人來換，不過已經將消息轉告老闆娘，因為客人戴著安全帽和口罩，無法描述是哪位客人，愧疚地說「所以如果妳明天或近期還會來消費，請不要客氣跟老闆娘說一下這件事，我們會做適當的處理。」
店家隨後補充說明「我們店的飲料有分已封裝一杯一杯冰著，和一大鍋現舀，做奶茶或紅茶豆漿用的」，奶茶不會先調好裝杯冰著，因為這樣比較不新鮮，正好炒麵用的滷汁也是用鍋子裝著冰起來，才會一時拿錯。最後再次鄭重為疏忽向該客人致歉，「還是要再次向妳說聲抱歉，希望沒影響妳對本店的觀感，歡迎再度光臨！」貼文一出，卻讓全場網友瞬間笑翻，紛紛回應「超想看她喝到的表情！」「早上喝到真的會暴怒欸」、「喝到滷汁@@」、「有笑有推，幫高調」、「所以炒麵有用紅茶下去炒嗎XD」、「小冰滷」、「喝下去真心會崩潰」、「這已經不是走味的問題了」、「哇喔驚喜杯」、「好險不是我買到，我紅茶插完吸管都用生命在吸」、「祝老闆生意興隆，推老闆誠實中肯」。（編輯：賴詠璿）