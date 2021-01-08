「炸雞餐飲料」曝光！婦人爆氣狂罵　網不解：都這樣配

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出「紅茶為什麼不能配炸雞？」的文章表示，「我在速食店打工，前幾天上班遇到一家三口來點餐，點餐的人是兒子使用優惠卷，並要求炸雞都要雞胸肉」，而原PO也告知對方「優惠券是無法選部位的」，沒想到對方竟有點不太開心，在原PO結完帳10分鐘後，對方的阿伯到櫃檯說5塊炸雞少1塊，原PO也沒多想直接補給他，結果隨後就聽到對方的老婦人開始大罵「我是看你長的順眼才跟你說，紅茶配炸雞怎麼吃，你應該補我一杯可樂！」
而原PO在聽到咆哮聲了解問題後，老婦人還是執意覺得紅茶不能配炸雞，最後原PO拿出「優惠券的餐點明細」表明搭配的是紅茶，老婦人才悻悻然地離開，最後原PO也直言「一杯飲料沒有多少錢，如果她態度良好說我們給錯餐點，我補她兩杯飲料都沒問題，但是她的問題是紅茶配炸雞怎麼吃，而且還用咆哮的方式對待服務人員，花錢不是老大。而且之後調閱監視器，明明就是夾五塊炸雞！世界什麼人都有」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「阿我就不喝氣泡飲料，炸雞配紅茶怎麼了嗎？不知道喝什麼時，紅茶就是無腦首選啊」、「他們有三個人，一個人要吃兩塊炸雞，只有五塊沒辦法平分，只好再去櫃檯乞討一塊囉」、「台灣鯛真的很多...不過也是店家養出來就是...反正吵了就有機會...」、「一堆人腦子有洞，台灣服務業真的可憐」、「騙了一塊炸雞再騙一杯可樂，厲害」、「他們可能想要一口炸雞，一口可樂吧」、「笑死這是誰教他的炸雞不能配可樂」、「態度那麼差還多討炸雞喝，那麼想吃就不要得心血管疾病，可憐」。（編輯：王柏文）