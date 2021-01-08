美國會認證拜登當選總統　外交部祝賀、盼更密切合作

美國國會美東時間昨（7）日凌晨正式認證民主黨候選人拜登

（Joe Biden）

贏得2020年總統大選，拜登將於20日就任美國總統。外交部對此表示祝賀，並期盼

未來與拜登領導的美國政府密切合作。

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外交部表示，美國國會於美東時間7日凌晨完成各州選舉人票認證程序，民主黨總統候選人拜登及副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）正式當選美國第46任總統及第49任副總統。外交部對拜登總統當選人、賀錦麗副總統當選人表達誠摯祝賀。

外交部表示，在去年11月美國大選投票結果明朗後，已請我駐美國代表處轉致蔡英文總統致拜登總統當選人的賀函。我國除祝賀勝選外，也表達盼未來與拜登領導的美國政府密切合作，使台灣與美國的友好關係進一步強化。

外交部強調，台美共享自由、民主、人權、尊重法治等核心價值，近年來在雙方共同努力下，台美互信基礎穩固、溝通順暢，不斷深化雙方在政治、安全及經濟等各領域的合作夥伴關係。中華民國政府期盼在既有良好基礎上，與美國新政府繼續攜手合作，積極強化台美友好關係，並共同促進亞太區域的和平、穩定與繁榮。