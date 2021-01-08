學生妹一開「排骨便當」後傻眼！配菜讓她秒皺眉：太奇怪

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出「「炒洋蔥」有資格獨自成為便當配菜嗎？」的文章表示，「今天中午叫了外送隨便選了家排骨便當，自認從小就很好養不太挑食，舉凡大家常常不愛的茄子、苦瓜、芹菜等等我都吃」，但當原PO一打開便當時，映入眼簾的菜色卻讓他秒皺眉頭，原來某一格的菜色是「炒洋蔥」，但原PO其實並沒有討厭洋蔥，但令他不能接受的是，在這格炒洋蔥配菜中，完全沒有「蛋、豆干」等類型的混搭物，這也讓原PO直言「從小到大沒吃過便當用這個當配菜...都沒被夾過只有炒洋蔥...是我太奇怪嗎？還是你各位都認為炒洋蔥有那個資格獨自成為一道配菜呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「三色豆才是沒有資格當配菜的」、「吃炒洋蔥也太空虛」、「每次看到便當附菜洋蔥沒炒蛋都覺得可惜」、「洋蔥超好吃耶，三色豆是世界最問號的料理」、「這種炒洋蔥超好吃欸，我還試過三格菜全部都洋蔥，吃爆」、「我常常遇到單純的炒洋蔥欸」、「配飯很好吃啊」，甚至更有網友力推炒洋蔥一定要加「蛋」，「要加蛋才行」、「好歹出現洋蔥炒蛋吧..」、「洋蔥配蛋一起吵一定吃爆啊」。（編輯：王柏文）