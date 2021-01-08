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太冷了！便當店拒外送遭嗆　背後藏「暖心原因」萬人讚爆

編輯中心/綜合報導

2021-01-08 17:15:46

寒流搭配足夠水氣，大屯山今（8）日降下今年第一場雪，民眾興奮的穿上禦寒衣物上山賞雪。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.08）
▲寒流搭配足夠水氣，大屯山今（8）日降下今年第一場雪，民眾興奮的穿上禦寒衣物上山賞雪。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.08）
受到寒流影響，今（8）、明兩日各地天氣非常寒冷，預計中部以北及東北部地區低溫僅6至8度，多處山區也傳出降雪消息，吸引不少追雪族上山賞雪。而有位便當店老闆娘，因為天氣實在太冷，體恤員工出門外送辛苦，便對客人表示「今天不外送」，想不到客人卻嗆聲「那以後都不要訂」，老闆娘也霸氣「5字回覆」，被網友讚爆，紛紛高呼想用新台幣「教訓」老闆娘！
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有位便當店老闆娘在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享了今天與客人之間的對話。一開始客人來電表示「我要叫外送」，老闆娘客氣回覆說，「不好意思，今天太冷，我怕小姐外送會太冷，今天不外送了」，想不到客人卻嗆聲「...那以後都不要訂」，而老闆娘也隨即回應「喔好，謝謝喔～」完全無視客人的威脅，相當霸氣。
▲佛心老闆娘因為天氣太冷，不願員工出去外送被讚爆。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書社團）
▲佛心老闆娘因為天氣太冷，不願員工出去外送被讚爆。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書社團）
當然重點更在於老闆娘為了體恤員工，不忍他們在這麼冷的天氣騎車出門外送，這種照顧員工的心意讓網友十分欣賞，文章一發布不到5小時，便獲得超過萬位網友按讚。
大家紛紛在底下留言回覆說，「這老闆超棒」、「你自己怕冷不出門，卻要人家冷死外送？這老闆真棒，給他一個讚」、「這麼佛心的店不捧場不行」、「都別訂呀又不缺這種客人講什麼氣話」、「這老闆怎麼這樣，趕快用新台幣讓他紅」、「本來就是，像颱風天我們就不要叫外送，外送員也是人好嗎」、「會照顧員工的老闆就是好老闆」、「該用新台幣教訓老闆一下」。（編輯：倪浩軒）
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