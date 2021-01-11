房市／台南安平自住、出租市場均活絡 脫離鬼城
財經中心/綜合報導
2021-01-11 08:00:00
內政部統計全台各縣市低度使用（用電）住宅數量與占比，其中，綜觀台南市各主要行政區，空屋率較前一年下降最多的區域在安平區，下降約3.5個百分點。在地房仲指出，安平近年推案量雖大，但空屋並不多，主要與自住客穩定支撐買賣市場，租屋市場也相當活絡有關。
據內政部定義，以每年11、12月平均用電度數為基準，將低度使用（用電）住宅除以各縣市、鄉鎮市區的房屋稅籍住宅數量，得出的比率即為空屋率。內政部最新公布的統計顯示，2019年六都除雙北空屋率略增，其餘四都均呈現下降趨勢；其中，台南市各主要行政區的空屋率均較2018年下降，下降幅度最大的前三名依序是安平區3.49個百分點，其次為北區下降1.42個百分點、中西區下降1.39個百分點。信義房屋安平店專案經理李進富分析，相較於台南市中心，安平五期重劃區腹地大、土地取得相對便宜，近年吸引建商湧入推案，雖然推案量大，但因屋齡新、街廓整齊等優勢，仍能吸引自住客買進，包括預算較充足的換屋族，以及家中有長輩支援的首購族。
除自住客支撐買賣市場，李進富觀察，安平的租屋市場同樣活絡，因此即使大環境推案量龐大，但空屋率卻不會飆升，甚至仍能下降的原因。他進一步說明，不少年輕人偏好住屋齡較新的房子，安平雖有新屋，但房價也比較高，因此在未存好自備款前，或是「不願買房當房奴」的心態下，選擇先在安平租屋。李進富表示，由於租屋需求頗高，近年安平的租屋行情也有上揚趨勢，以新成屋為例，標準3房每月租金約3至4萬，小3房約2萬初，中古屋3房則從過去1萬以內，漲至1.3至1.5萬左右，部分地點好的物件，甚至可以租到1.8萬以上，若有附車位，租金又會再高1500至2000元左右。