房市／淡水空屋率持續最高 與置產客有關
財經中心/綜合報導
2021-01-11 18:00:00
有別於三峽和林口，淡水區遲未能脫離空屋多的名號，除了與重劃區建案量體大有關外，房仲認為，與淡水擁景觀，不少是置產客，也是導致空屋率居高不下的原因。
內政部營建署利用房屋稅籍資料與台電用電資料，將每年11、12月平均用電度數低於60度的住宅，界定為低度使用(用電)住宅，這也是外界用來評量空屋的指標之一。過去「林三淡」被認為是新北三大空屋量高的區域，但林口與三峽都有降低，僅有淡水不減反增，2019年11、12月份比例為19.11%，與前年同期相比，增加2.17個百分比。低度使用(用電)住宅宅數共21750宅。信義房屋濱海捷運店長李世堯表示，淡水的低度用電住宅較多的原因除了重劃區新成屋多的關係。除此，淡水依山傍水，有觀光老街又是往北海岸觀光區的必經之路，所以有很多海外華僑及台北市居民會選淡水購屋渡假使用。
不過，李世堯說，由於淡水是雙北捷運站周邊房價最低單總價的一區，且輕軌藍海線通車又有淡江大橋在施工，所以價格低、未來發展性高，仍為不少首購族置產的首選。李世堯透露，部分置產型客戶考量去年房市熱絡，會考慮近期出售，因此買方現階段看屋選擇性增多。