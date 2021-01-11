房市／擁綠園道景觀 台中北區這裡可找到3房千萬內
財經中心/綜合報導
2021-01-11 18:30:00
七期市政綠園道及西區草悟道是台中兩處知名綠園道，但周邊房價相對「高貴」。若想兼具綠帶景觀、生活機能，鄰近的北區興進園道一帶價格相對親民，尤其因位於3所大學、一中商圈附近，也有總價相對低的1、2房產品，甚至有機會在千萬內買到電梯3房，頗受首購族、學生家長喜愛。
興進園道位於北區興進路，沿線1公里左右均是綠園道；地理位置上，略往北即與北屯區接壤。信義房屋興進園道店店長方治勝說明，興進園道周邊生活圈主要由台灣體育運動大學、中國醫藥大學、台中科技大學等3所大學組成，也鄰近知名育仁小學，除學校相當多，附近還有一中商圈、中友百貨，堪稱是生活機能發展成熟的區域。方治勝指出，相較於西區科博館一帶的草悟道周邊，興進園道附近餐飲等店家消費水平略低，同樣買一碗牛肉麵可能便宜3、40元，就連房價也相對親民。他進一步說明，草悟道周邊人口多，勤美誠品、公益路等地商業活動更為密集，因此主要買方多為中高資產客戶，或是預算較充裕的退休族，新建案開價35至50萬都有。
至於興進園道，近年周邊雖有不少新推案，但價格約落在25至30萬間，屋齡20年以上中古屋則約15至20萬間，等於千萬內有機會買到電梯3房。究其原因，方治勝表示，原位於進化路的光華高工2014年遷校，老字號順天醫院也於2017年熄燈，種種機會下釋出大片土地，使建商有機會在當地推案。不過，因興進園道周邊多大學，也近一中商圈，無論新推案或中古屋，除標準的3、4房，也不乏1、2房物件，價格才相對其他綠園道周邊親民，主要都是鎖定首購族群，以及學生家長、收租置產客。