面試太優秀「連人資都誇」！他苦等0通知　真相藏滿套路

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不久後，原PO也發了一封感謝信給人資，對方也回信大讚他「面談表現優秀」，讓原PO十分欣喜。但到了月底時，仍然沒有收到通知，「因為我真的很喜歡這份工作，也打算一有錄取就拒絕其他的offer跟面試，又打了通電話給HR」，結果對方卻回應「因為主管行程很忙碌，原訂的面試時間沒有喬好，又延期到下周。目前在保留名單中有兩位，你是其中一位」。
直到最近，原PO又不死心地再次詢問，人資又表示將延期到一月中再決定錄取人選，讓原PO無奈大嘆「算了算時間大概最快就要1個月了，這間公司是我面試過程中感覺最合適的一間，也是我唯一會如此積極的詢問進度。不管未錄取或者錄取，我真的都很想有個見光死」。
貼文一曝光，隨即就引來不少網友討論，其中就有行家立馬戳破真相，「會因為行程問題喬不定延後面試，只有部門主管以上是真的，HR這樣回你就是備胎，可能順位1已經上班」、「保留名單的意思不就是不錄取嗎」、「備胎，不用太期待，大概在等正取報到，放他去吧平常心」、「排名前面的備取」。
甚至還有人分享經驗，直言「我超過50次求職失敗的經驗是：面試後超過一個月沒回音都算沒上，那種一直說招人主管尚未決定、後面還有其他面試者而一直拖時間的也是沒什麼好結果，通常是招人主管太挑，還在等更多履歷進來，等到他要的人，他們就會寄感謝函了。」（編輯：陳雅雲）