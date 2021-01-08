聯誼吃飯花1千5！男掏千鈔「剩下女方出」 慘遭酸：小氣
編輯中心/綜合報導
2021-01-08 17:27:09
男女間外出聯誼花費該如何分配，每個人都有不同的見解，更經常出現文章爭論。近期就有一名男網友提到，朋友介紹女生與他聯誼，最終兩人吃飯花了1500元，他掏出千鈔，並請女方付剩下的500元，沒想到最後卻被嫌小氣，過程曝光也引發討論。
一名男網友在臉書《靠北女友my girl 》提到，上週連假時，透過朋友與一位女生外出聯誼，兩人便前往港式飲茶餐廳，邊吃邊認識對方，用完餐後結帳費用為1500元，原PO便掏出一張千元鈔票，並開口「妳給我五百就好，其他我來付」。不料事後，原PO從朋友口中得知，女方竟抱怨「這個男生（原PO）很小氣，居然跟我拿錢！」讓原PO不禁疑惑：「我覺得莫名奇妙，請大家評評理，我這樣算小氣嗎？」
貼文曝光也引發討論，不少人也紛紛回應，「都讓女生少付了也算貼心吧」、「又不是女朋友，AA很正常吧，那些要A別人請客的人，心態才是不正常的」、「她可能不值得你用心對待，500小事，下一個更好」、「她很貼心啊！至少不會讓你繼續花冤枉錢」。不過也有人持相反看法，「第一次見面男生主動付錢不是應該的，但算是一種禮貌」、「要就全付，不然就講好AA，什麼叫你給我五百，其他我來付，是很熟了？」「只能說兩個人觀念差太多，但這也是聯誼的好處，出去一次就知道不合適」。（編輯：潘毅）