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婆婆堅持全家睡一起！人妻驚覺「暗黑內幕」崩潰：太變態

編輯中心/綜合報導

2021-01-08 17:55:57

婆媳
▲有人妻抱怨，婚後不僅被婆婆要求和全家人一起睡同個房間，自己的內衣褲甚至被婆婆偷拍過。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。對此，就有一名人妻透露，婚後不僅被婆婆要求和全家人共睡同個房間，自己的內衣褲甚至還被婆婆偷拍過，而引來不少網友紛紛嚇壞直喊「快跑啊！」
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一名女網友於臉書粉專《靠北婆婆2.0》上投稿，其於內文崩潰表示「真的生眼睛沒看過這麼變態的家庭！」她透露自結婚後2、3個月開始，婆婆都會偷偷溜進她的房間，甚至拍下她的內衣褲給原PO的爸爸看，原因是想抱怨「原PO多不會整理家裡」，「但我本身也是有潔癖的人，根本不可能有所謂的髒亂，只是因為我的擺放方式跟婆婆不同」。
不僅如此，她還透露結婚8個月後，婆婆要求必須全家人一起睡在一起，這時她才恍然大悟，原來公婆房間除了雙人床，還另外擺放兩張床，是婚前先生跟小叔在睡的，「我跟先生結婚後，希望我們還是要睡一起，我跟先生睡地板打地鋪，公婆睡床」。

面對婆婆的要求，原PO也斷然拒絕，卻開始被婆婆無止盡地找麻煩，「比如洗碗發出聲音就說我不喜歡他，以及我不爽他，婆婆買鞋要全家人陪，我沒去留在家處理工作的事情，就說我在裝忙，說我又在莫名其妙的生氣」。

原PO感嘆指出，雖然婆婆一直對她態度極差，卻在家人面前都擺出一副慈祥的面貌，老公也沒有察覺什麼不對，「我先生一直活在媽媽不管怎樣都對的世界裡，各種神奇的事情，大家婆婆有比我家神奇的嗎？」

▲一名女網友分享自家婆婆的詭異行徑。（圖／翻攝靠北婆婆2.0臉書粉專）
▲一名女網友分享自家婆婆的詭異行徑。（圖／翻攝靠北婆婆2.0臉書粉專）
抱怨文一曝光，隨即引來許多網友傻眼留言，「這超出我的想像了！如果這樣趁沒小孩，快逃啊！ 嚇死了」、「媽寶+兒子控的概念...好可怕」、「你太衰了吧。快跑」、「這家庭不正常，不用猶豫了..」、「快離開這種怪怪家庭，不然遲早會瘋掉」。
甚至還有人分析，「睡一起有原因的吧？是否因為夏天省冷氣？我有一個朋友也是這樣呀！但只有在夏天，全家公公婆婆、3個孩子、夫妻全部睡和室吹冷氣。是說如果冬天也這樣，真的就太奇怪了！是說不要罵了，也別懷疑了，就搬出去吧，老公不搬就自己搬吧」。（編輯：陳雅雲）
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