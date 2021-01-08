不滿遭判輸！老闆「扛4大袋1元硬幣」繳罰款 超慘下場曝
編輯中心/綜合報導
2021-01-08 18:11:07
慣老闆處處皆有，而這次踢到鐵板了！在中國大陸廣西省有一間汽車維修店老闆，因為遭前員工控訴薪資少給，最終被法院判處敗訴，沒想到他心生不滿，便把3萬人民幣罰金（約新台幣13萬）全部換成1元硬幣，送往法院繳納，最終付出更慘痛的代價。
綜合陸媒報導，在廣西北海開設汽修店的葉姓老闆，在2019年開除朱男，後者便一狀告上法院，要討回自己少領的薪資。初審法院判決，葉老闆應支付1整年下來的薪資差額，金額為33640元人民幣（約新台幣14萬5千）。葉老闆不服判決並要求上訴，但遭北海中院駁回二審請求。葉老闆便決定打死不繳納罰金，直到2020年底遭發出限制消費令，甚至家中轎車被查封後，他才準備掏錢。
不過葉老闆不滿的情緒無處發洩，決定把執行款全換成1元硬幣，再請員工與自己搬著4大袋麻袋到法院繳錢。然而法院看完這般行徑後，也立即拒收這4大包硬幣，並稱葉老闆是「消極對抗行為」，已經嚴重阻礙法院執行工作，申請人拒絕收這些硬幣，隨後又對汽修店罰鍰5萬元（新台幣21萬6千）。截至目前為止，葉老闆仍未把執行款拿出手，還繼續對裁罰表達不服，又申請復議，這場鬧劇還會持續下去。（編輯：潘毅）