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寒流下最辛苦的工作？全場狂指「超慘職業」：絕對會瘋掉

編輯中心/綜合報導

2021-01-08 22:05:38

寒流搭配足夠水氣，大屯山今（8）日降下今年第一場雪，民眾興奮的穿上禦寒衣物上山賞雪。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.08）
▲受到寒流影響，今（8）、明兩日各地天氣非常寒冷。對此，就有網友好奇提問「寒流下最辛苦的工作內容？」而引發討論。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.08）
受到寒流影響，今（8）、明兩日各地天氣非常寒冷，不少民眾都紛紛拿出保暖衣物禦寒。不過，就有網友好奇，在這寒流下，究竟什麼工作最辛苦呢？對此，就引來許多人曝光心目中的答案。
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原PO於PTT八卦板上發文，表示寒流到來，在室內工作的一定最開心，不過最辛苦的就是在戶外工作的類型，隨後他也指出「垃圾車後的清潔隊員」最辛苦，認為在這種天氣下還要頂著寒風幫忙收拾垃圾，覺得最辛苦的工作非他莫屬。
▲原PO好奇提問「寒流下最辛苦的工作內容？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇提問「寒流下最辛苦的工作內容？」（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光，隨即引來許多網友討論，「洗車場員工」、「外送騎車一定是最冷的」、「都不是，是路邊停車收費員 ，我做過，我最懂」、「電力公司吧，斷電要爬高修」、「漁船船員吧！海邊風大，水又冰」、「自來水修漏人員」、「早上七點開始做工的鋼筋師傅，你想想鋼筋有多冷」。
在眾多答案中，有「戶外」或「碰水」2特徵的工作都被許多人點名，「要碰水的工作應該都會發瘋吧！那種演員低溫拍跳海戲的也很可怕」、「所有跟水有關的工作」、「手要碰冷水的都是」；其中「養殖漁業者」因符合這2項特徵，且生計恐受到寒冬影響而被許多人提及，「魚塭養殖業者，這天氣還要擔心魚會不會都凍死了」、「養殖漁業+1」、「在戶外還要碰水的工作，養殖漁業」。（編輯：陳雅雲）
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