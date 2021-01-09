氣質妹用心回訊息！癡情男卻擔憂 兩派男女戰翻：醒醒吧
編輯中心/綜合報導
2021-01-09 11:37:04
男女雙方互相有好感時，可能都會希望多點時間獨處，以此培養情誼，但在相處過程中，自身的一些習慣或作為，都可能成為讓對方對你印象扣分的理由！近日就有一名男網友在網路上發文表示自己遇到的情況，他約了和自己曖昧的女生看球賽但卻遭到放鳥，令他非常無言，對此就有過來人給予神教學狂勸，直言「一定要再試試」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「女生慢回但一次回很多的意思」的文章表示，「我最近認識一個女生，非常有氣質是我的菜，我跟她都出社會了，回訊息時，每次都回很多內容，然後一定每句都回，大概持續一個月了」，但原PO卻超擔心直言點出疑惑，「但他習慣兩三個小時回我一次，這樣女生是有意思吧？女生會希望討論什麼點來確認我是適合的呢？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派男女更是對此戰翻，留言區蓋起高樓。部分女網友認為「兩三個小時回算很快了吧」、「懶...我就是這樣，甚至比兩三個小時還久」、「兩三小時還嫌慢，你人生是都沒別的事情」、「兩三小時算快了吧」、「兩三小時很快了吧...當大家整天沒事幹一直盯著手機？」、「2到3小時算是非常快回」，男生則認為「通常這種狀況是一對多的表現」、「沒秒回就是沒希望了，醒醒」、「她可能不討厭你，但如果是明星偶像有可能2、3小時才回他嗎？我的意思是大概也沒多喜歡你，還有可進步空間吧」、「沒有什麼意思 就是想到回你一下」、「兩三個小時回一次你還覺得自己有希望？你搭公車捷運沒看過女生訊息不是忙到不能回，是你不在第一順位」。但大多數網友認為「約出去看對方反應才是真的」，「覺得可以，等你約出去了」、「約得出去才是真的」、「快約出去吧」、「衝了，年底結婚生小孩」、「約出去比較準」、「衝了啊，月底結婚，年底生小孩」、「不用想那麼多，約不出去就是沒有」。（編輯：王柏文）