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走台64線通勤！他雙和上班「想買八里」　網狂勸：會後悔

編輯中心/綜合報導

2021-01-09 11:53:39

八里低總價
▲原PO在雙和地區上班，住在八里每天通勤走台64線是否可行？貼文引發熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）
民眾花大筆積蓄買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。日前就有網友在PTT「home-sale」看版提到，若在新北雙和地區上班，買房預算800萬選擇八里地區，每天通勤走台64線是否可行？一票網友紛紛勸退，並分享背後原因。
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原PO表示，目前上班地點在台64線可到的新北雙和地區，因此有考慮在八里買房，去看預售屋一坪約19萬多，總價約800萬元，剛好符合預算，但卻猶豫「八里感覺生活機能與環境比較差，所以房價也比較便宜」，苦惱求助廣大網友「不知道有沒了解八里的鄉民，可以提供一下意見？」
▲雙和地區上班，住在八里每天通勤走台64線是否可行？貼文引發熱議。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO在雙和地區上班，住在八里每天通勤走台64線是否可行？貼文引發熱議。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，卻有一票網友紛紛勸退原PO，認為除了地點考量之外，還要好好考慮停車費和塞車問題，「你開車通勤到中永和，也要想一下當地停車成本問題」、「八里生活圈就是搭船到淡水」、「淡水很多商業設施入駐了，八里可預見的未來都沒有」、「我曾經上班時間去八里洽公，系統交流道那邊超級塞車，過了就一路順暢到八里」、「你有上下班時間開過64，就不會這樣想了」、「不如買桃園」；也有網友提議「先找短租看看」。
其他網友則紛紛回應「八里要等橋蓋好後，有機會跟淡水變生活圈吧！」「我朋友就是很愛八里，覺得地廣人稀XD房子也是真的便宜，都是住正三房」、「不如買桃園」、「等淡江大橋蓋好，價格應該會上調」。（編輯：賴詠璿）
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