才分手就牽著別人！12星座「無縫接軌指數」排行曝光

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火象星座：愛情就像花火，燦爛卻不切實際無縫接軌指數：★★★★
白羊座：逃避感情，所以選擇離開
許多牡羊都有喜新厭舊的問題，但是他們這樣的問題來自於他們不善於處理感情上的狀況，當感情發生狀況，他們卻無法解決時，就會選擇放棄現在的對象，轉而尋找更適合的人，因為這樣的原因，讓他們不斷地換對象。
獅子座：面子問題，只想表現出良好形象
再凶狠的獅子，也能是只需要疼愛的小貓，對於獅子座來說，他們愛面子，想要有良好的形象，寧可當個情聖，也不願意有落魄的一面，因為他們內心也渴望愛情，但是他們已經在愛情中受傷後，礙於個性，與其委曲求全，不如放下一切，找尋另外一段感情，展現自己在愛情上的灑脫。
射手座：矛盾愛情，自由與愛情的拉扯
射手的矛盾在於自由與愛情的拉扯，愛情需要一定的束縛感，當這段感情中讓他們失去自由，這匹野馬自然就想要掙脫，找尋下一段的自由，但是他們又渴望被愛與享受愛人的感覺，當他們回到自由身後，自然很快又往另一段愛情奔去。
風象星座：愛情就像風一般，可以感受卻不能擁有無縫接軌指數：★★★
水瓶座：異性緣佳，感情中卻很專一
在進入一段感情前，水瓶看似花花公子，因為有很好的人緣，身邊總有許多朋友，但是對於異性之間的尺度卻把握得宜，當他們進入一段感情後，他們自己想好好經營這一段感情，即便兩人遇到許多問題，他們也會為了這段感情不斷付出努力。
雙子座：喜新厭舊，愛情中總有個備胎
與雙子交往就像與一個擁有兩個靈魂的人在一起，內心中總有個貪玩或是不安於室的靈魂，所以身邊總有個備胎的選項在身邊，當自己的感情出現問題時，很容易就會選擇離開，轉投另一個人的懷抱，但是當雙子進入婚姻後，反而是對於婚姻相當忠誠的星座。
天秤座：不會拒絕，是愛情中的濫好人
天秤在愛情中比較被動，也不容易拒絕，加上天生外表與氣質都很出眾，自然吸引身邊的許多異性，當結束一段感情回到單身時，只要對方主動投懷送抱，他們天生的濫好人個性根本不會拒絕，接著馬上又開始了另一段的感情。
水象星座：愛情的滋潤，就像生命中必要的水分無縫接軌指數：★★
雙魚座：害怕孤單，少了愛情就像沒了水的魚
雙魚的生活中，總需要愛情的滋潤，他們害怕孤單，需要被呵護與關懷，加上他們對於美麗生活的幻想，當一段感情結束後，就會快速的從備用名單中挑選適合的遞補上，對於這樣的愛情，也許只是一種需要，而不是真的喜愛。
巨蟹座：雖然多情，卻比任何人痴情
其實能被巨蟹喜歡是一件很幸福的事，不管在愛情中有多少問題，巨蟹總會是最先忍讓的那一方，對於真的感情也是相當投入與專情，而他們在正式交往前的體貼與溫柔，總會被誤認為多情，但是他真的決定後，絕對會是最專情的那一個。
天蠍座：無縫接軌，只是為了想要報復
天蠍的無縫接軌來自於一種報復的心態，當天蠍在一段感情中不斷地受到傷害時，他們在心中就會慢慢的擬定好復仇計畫，當你們分手後，他會無縫接軌上一個與你截然不同的人，甚至是比你更優秀的人，對他們來說就是要讓你知道而且後悔。
土象星座：感情踏實，猶如大地一般穩固無縫接軌指數：★
金牛座：敦厚踏實，鮮少是感情中的背叛者
金牛的固執與傻勁，很難讓他們有機會可以無縫接軌，當愛上一個人時，就會好好地照顧另一半，加上他們對於愛情的占有欲也很強，一旦進入感情後，就不會輕易地想要離開，或是找下一個人替補單身時的空缺。
處女座：潔癖主義，追求完美的愛情
處女座是個潔癖主義者，他們討厭任何違反規定或是道德的行為，對他們來說感情更是要專一，如果你要求他們做出永不變心的承諾，相信他們是最真心誠意做出這項地承諾的一群人。
摩羯座：為人忠實，對感情很負責任
對於摩羯來說，本身就是很忠實的人，雖然悶騷不愛表達，但是對於感情很負責任，不會輕易的背叛感情，除非他們在這段感情中累了、煩了，他們才會開始動起離開的念頭，但是專情的性格，卻不會讓他們有無縫接軌的行為出現。（編輯：賴詠璿）