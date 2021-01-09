超商微波餐盒「底部藏凹槽」！他吃超痛苦 真實功能曝光
編輯中心/綜合報導
2021-01-09 18:09:10
台灣路上隨處可見便利商店，其中各家超商也推出各類微波食品，供上班族、外食族能夠快速享用美食。不過，就有網友指出，自己發現超商微波餐盒底部藏有凹槽，因此好奇背後設計原因。對此，就引來許多內行人曝光正解。
原PO於《Dcard》上發文，其於內文好奇提問「想問一下，有人知道為什麼都要有凹槽嗎？」隨後他便貼出一張照片，只見畫面中，是超商常見的微波餐盒，而盒子的底部能看到3個凸起物置於中央，但這樣的設計卻讓原PO苦惱表示「每次吃完都沒辦法把醬吃完很痛苦欸」。問題一曝光，隨即就引來網友猜測用途，「微波受熱的時候比較均勻，微波食品的包裝都會經過設計、實驗，盡量確保每個地方受熱一樣內部凸起就是外部凹陷，外部凹陷的地方可以讓微波不被遮住」、「1.增加強度、2. 減少接觸面積防燙、3. 有凹凸裡面的飯，才不會滑成飯糰、4. 引起話題」、「皺摺結構強度比較好，那不然碰撞盒子容易變形、擠壓到內容物」、「是避免食物在運送過程中不受晃動影響導致食物全部擠在一起喔！增加摩擦力」。不過，就有一名專業網友解釋，「朋友家裡是在做這個的，最初設計是光滑無凹槽，但拿到生產線上去測試，發現全部疊在一起送到生產線，自動化生產線在將盒子分離時會黏在一起，影響產線生產速度，才改成不平滑面增加摩擦力以利自動化生產線運作」。（編輯：陳雅雲）