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寒流來襲可以「喝酒暖身」？專家揭真相：猝死機率大提升

編輯中心/綜合報導

2021-01-09 18:53:05

受到寒流影響，今（ 8 ）日台灣不少高山地區都下起皚皚白雪。（圖／NOWNews影像中心攝）
▲受到寒流影響，近日台灣不少高山地區都下起皚皚白雪。（圖／NOWNews影像中心攝）
受到寒流影響，近日全台各地天氣非常寒冷，不少民眾都紛紛拿出保暖衣物禦寒。不僅衣服有多厚穿多厚，很多人更是搬出各式禦寒神物，例如電熱毯、暖爐、暖氣、暖暖包等等，只要能添增一絲溫暖，所有法子全用上了。除了外在的輔助，坊間還有傳聞「喝酒暖身」說法，對此，毒理專家招名威教授提醒這其實是錯誤觀念，呼籲大家千萬不要再「喝酒暖身」啦。
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招名威教授昨（8）日在臉書發文表示，強烈寒流來襲，千萬不要再「喝酒暖身」啦！招名威解釋，酒精會促進血液循環，但就像人運動過後，身體會排放體熱，因此喝完沒多久會感覺熱熱的，但實際上是降溫，要是在空曠室外或像現在寒冷來襲又缺乏保暖措施，血管會收縮，高血壓或心血管有問題的人，很容易引發中風或心肌梗塞，死亡率會大幅提升。
招名威最後提醒大家，「多注意保暖，半夜也別逗留在外，就算是年輕人也一樣，猝死機率也是存在的唷」。

▲招名威發文全文。（圖／翻攝自「招名威教授
▲招名威發文全文。（圖／翻攝自「招名威教授 毒理威廉」臉書）
中央氣象局持續發報低溫特報，今日至明晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，尤其今晚至明晨局部地區有6度以下氣溫發生的機率。中央氣象局也提醒民眾，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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