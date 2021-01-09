爽衝美國吃麥當勞！她點餐驚「經典神物」消失：想回台灣
編輯中心/綜合報導
2021-01-09 21:13:13
台灣速食業競爭激烈，知名速食品牌「麥當勞」，因其多樣化的餐點，以及快速出餐速度，而吸引不少民眾前往消費。不過，就有女網友指出，自己遠赴美國吃麥當勞時，準備點餐時竟發現「經典美食」消失，讓她難受直呼「我好想吃台灣的麥當勞！」
原PO於《Dcard》上發文，表示高中開始都會和同學一起到麥當勞聚餐，不過她指出，自己遠赴紐約就讀碩班後，才發現美國和台灣的麥當勞裝潢外觀差別之大，「速食店通常也會開在交流道下方，目標客群感覺是通勤的人們」。近期她因疫情一直待在家的關係，讓原PO突然很渴望吃到麥當勞的炸雞，但她準備點餐時，卻意外發現「沒有炸雞」，讓她整個失望又傻眼。文中她也列舉對美國麥當勞的發現，指出美國麥當勞「沒有炸雞、沒有玉米濃湯、沒有無糖綠茶、有色飲料很多種，在店裡通常是給你杯子自己裝、薯條軟、漢堡種類繁多、雞塊有時蠻便宜的通常一盒量很大，不脆」，最後她也傷心直言「嗚嗚嗚嗚我好想吃台灣的麥當勞啊～～～」。貼文一曝光，隨即引來許多網友討論，「加拿大麥當勞也沒有炸雞！第一次跟當地人去麥當勞時，我說要點炸雞，結果友人用一臉問號的表情看著我」、「澳洲麥當勞也沒有炸雞！」「日本也沒有」、「美國麥當勞沒有炸雞，實在是太讓人難過，所以每次回台灣都常常買麥當勞的炸雞吃」。（編輯：陳雅雲）