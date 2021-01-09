寒流冷炸「紅色阿嬤毯」一蓋秒溫暖！內行跪了：祖傳神器
編輯中心/綜合報導
2021-01-09 22:56:49
受到寒流影響，全台各地天氣都十分寒冷，不少民眾都紛紛拿出保暖衣物禦寒。不過，就有網友指出，自己在家隨即拿出一條「紅色阿嬤毯」，立馬讓身體暖活起來，許多行家一看也紛紛震驚直喊「我也有！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示最近天氣很冷，卻又覺得開暖氣電費會太貴，只好拿出「祖傳的紅色阿嬤毯」，他指出隨便一蓋整個人都暖起來，文末他也好奇發問「大家有把紅色阿嬤毯拿出來蓋了嗎？就是這種毯子啦！有八卦嗎」。問題一曝光，隨即引來許多網友興奮留言「早就拿出來了，加蓋在棉被上」、「這是神器，一件頂三件」、「這件真的是大家都有XD」、「阿嬤毯在14~18度夠用，寒流來要加上一條薄棉被蓋外面」、「阿嬤毯真的讚，紅水喜氣又實用XD」；其中還有內行揭露該毛毯的真面目，直言「以前嫁娶母舅都要送毯子，還要比重量，掛在牆上，冬天蓋這種超可愛」、「這條不是要掛在牆壁當裝飾嗎」、「這好像是嫁妝」。不過，亦有行家指出該物不太適合直接拿來蓋身體，「這要墊下面的啦！這很重，蓋會不舒服」、「這是拿來墊在身體下的，直接蓋還是冷死」、「這個我也有一條，蓋到後來一直過敏...」、「這種超會積塵蟎，過敏者慎用」。（編輯：陳雅雲）