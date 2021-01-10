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零下17度寵物龜慘凍暈！主人竟「煮來吃」　一下鍋嚇壞了

編輯中心/綜合報導

2021-01-10 10:43:22

▲中國一名女子日前將寵物龜忘在外頭，隔天一看烏龜竟然凍暈了，她竟然把烏龜丟在鍋裡，想煮來吃，結局也讓她嚇呆。（左示意圖，取自unsplash／右圖，翻攝自《沸點視頻》）
▲中國一名女子日前將寵物龜忘在外頭，隔天一看烏龜竟然凍暈了，她竟然把烏龜丟在鍋裡，想煮來吃，結局也讓她嚇呆。（左示意圖，取自unsplash／右圖，翻攝自《沸點視頻》）

近日遭到寒流來襲，台灣各地的天氣都相當寒冷，不過還有更多緯度比台灣高的區域，氣候更是嚴寒，甚至還出現動物疑似被冷死的現象。近日中國就有民眾的寵物龜因為天氣太冷而結冰，豈料飼主竟將烏龜「煮來吃」，結局也讓人看傻眼。

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根據陸媒《沸點視頻》報導，這起事件發生在中國河南新鄉，一名女子近日早上帶著寵物龜出門曬太陽，結果卻忘了將烏龜拿回屋裡，豈料當晚氣溫只有零下17度，當女子第二天早上發現時，寵物龜早已四肢不動、頭也縮著不出來，像是被凍昏一般。

▲寵物龜被主人忘在外頭，隔天竟凍暈了。（圖／翻攝自《沸點視頻》）
▲寵物龜被主人忘在外頭，隔天竟凍暈了。（圖／翻攝自《沸點視頻》）
據報導，女子試過多種方法試圖喚醒烏龜，像是將烏龜帶到屋內吹暖氣、使用吹風機，但都不見效果。最後竟決定把烏龜入菜，便請了工人殺了一隻雞，想要煮一道名為「霸王別姬」的料理。

▲主人竟然將寵物龜丟下鍋裡。（圖／翻攝自《沸點視頻》）
▲主人竟然將寵物龜丟下鍋裡。（圖／翻攝自《沸點視頻》）
而就在女子將寵物龜放入鍋裡沒多久，烏龜的頭竟然就這樣探出來，眼睛一下睜一下閉的，雖然看起來沒有以前有精神，但身體不斷往前晃動，也讓她嚇了一跳。現如今女子給寵物龜弄了一個小被窩，幸好烏龜也漸漸恢復了正常。
▲寵物龜最後竟然「復活」了。（圖／翻攝自《沸點視頻》）
▲寵物龜最後竟然「復活」了。（圖／翻攝自《沸點視頻》）
雖然最後女子並沒有將烏龜煮成功，但將這過程都錄下來，也讓網友看了影片紛紛留言，「烏龜：想吃我？門都沒有」、「怎麼會吃掉自己的寵物」、「這什麼主人」、「自己養的龜，也真捨得下鍋」、「太扯了」。（編輯：郭佩蓉）
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