零下17度寵物龜慘凍暈！主人竟「煮來吃」　一下鍋嚇壞了

近日遭到寒流來襲，台灣各地的天氣都相當寒冷，不過還有更多緯度比台灣高的區域，氣候更是嚴寒，甚至還出現動物疑似被冷死的現象。近日中國就有民眾的寵物龜因為天氣太冷而結冰，豈料飼主竟將烏龜「煮來吃」，結局也讓人看傻眼。

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根據陸媒《沸點視頻》報導，這起事件發生在中國河南新鄉，一名女子近日早上帶著寵物龜出門曬太陽，結果卻忘了將烏龜拿回屋裡，豈料當晚氣溫只有零下17度，當女子第二天早上發現時，寵物龜早已四肢不動、頭也縮著不出來，像是被凍昏一般。

▲寵物龜被主人忘在外頭，隔天竟凍暈了。（圖／翻攝自《沸點視頻》）

▲主人竟然將寵物龜丟下鍋裡。（圖／翻攝自《沸點視頻》）