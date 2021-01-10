衝面試主管喊「2點下班」！女準時走人卻GG 眾曝內幕
編輯中心/綜合報導
2021-01-10 10:40:11
不少人找工作時都要先通過面試這關，而在面試時總是會有不同面向的對談，例如薪水多少、上下班時間、公司福利等等，雙方條件達成共識後，才會開始入職工作。不過，近日就有網友分享自己面試時，主管表示「2點下班」，但她入職後卻發現「陰暗面」，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「當初面試講好時間是2點整下班，但平時公司都會強制我們留到2時30分，而且不會加薪，長期這樣下來好像變成我們的義務，真的傻眼」。只見貼出的對話中，老闆表示「麻煩一下，時間還沒到，為什麼可以提早下班呢？請問下？」原PO回應「所以幾點算時間到，不是沒有客人就能走了？」老闆反擊「有人說過沒客人就能走？」原PO則怒火中燒直接回嗆「一開始都說好兩點，平常是因為有客人才被留到兩點半，雖然今天禮拜六，但當初面試就是說兩點下班！」貼文一出，網友紛紛回應「慣老闆啊，加班不給薪水，真的瞎」、「很多服務業都這樣，超扯，要你多留就多留，你不做你家的事的感覺」、「尤其餐飲都這樣，就會多凹你20~30分，不給錢，這種老闆多的是」、「餐飲超常這樣....不給加班費硬要你留的內幕」、「欠檢舉啊，這長年累月虧超多」、「檢舉+1啦，慣老闆店讓它倒」。（編輯：張嘉哲）