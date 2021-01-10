睡到一半「打呼聲突消失」！人妻因做1事　驚險救尪一命

近日受到寒流南下影響，全台溫度急凍，更有多處高山景點紛紛降下白雪，然而在低溫下，民眾也要多注意自身及旁人身體狀況，對此，也有一名人妻某天晚間因為還在「追劇」，卻發現平常打呼聲超大的老公「竟突然不打呼了」，她便搖了搖老公，發現沒反應後，立刻打電話叫救護車，還好最後順利將老公從鬼門關前救回。

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護理師林婷在臉書粉絲團《林婷一下吧 icu護理師》發文，表示近日天氣真的是冷到讓人直發抖，醫院的患者數量也多到讓護理師們頭皮發麻。她並分享一個案例，前些日子她接了一個病患，據病患太太所述，先生平時都沒事，煙已戒掉30年、只剩下小酌高粱，曾服用高血壓藥，但後來嫌麻煩便停用了。

▲護理師林婷在臉書粉絲團《林婷一下吧 icu護理師》發文。（圖／翻攝自《林婷一下吧 icu護理師》）

還好該名病患在做了手術以後兩週就漸漸恢復，平安的轉去普通病房了，林婷表示「他很感恩他太太，感恩太太當時還在追劇」，因為如果倆人當時一起睡著，後果恐怕不堪設想。

林婷也提醒，「冬天到了，很多隱形殺手會出現，有高血壓，有心臟病史，記住一定要規律吃藥，不要再讓我聽到，『我覺得沒事啊，所以先不吃藥』，身旁的人多一份警覺，這幾天天氣冷，就定期的量血壓吧，不舒服就來醫院吧」，更開玩笑地表示，「奉勸奉勸太太們，晚上一定要追劇，聽到法拉利的引擎聲後再安心的入睡吧」。（編輯：郭佩蓉）